Por cuarto año consecutivo, México se ubicó en la posición 126 del Índice de Percepción de Corrupción (IPC) publicado por el organismo “Transparencia Internacional”. Este ranking reúne a 180 diferentes países y los ordena con base a diferentes criterios sobre la percepción de corrupción entre sus pobladores.

De acuerdo con la información de la edición 2023 de este índice, México obtuvo 31 puntos de 100 dentro de la calificación, ubicándolo en la posición 126 de 180 países encuestados. Desde 2020, nuestro país no ha tenido cambios ni mejoras en su puntaje del IPC, dando nulos avances en el trabajo de esta materia.

Además de haber quedado ubicado en la posición 126, nuestro país queda mal parado cuando se enlistan a los países pertenecientes al G20 y miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), pues en cada uno se ubicó en el 18.º y 38.° lugar.

La edición 2023 de este ranking ubicó a Dinamarca en el primer lugar con una calificación de 90 puntos, le siguen Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur, Suecia, Suiza, Países Bajos, Alemania y Luxemburgo conforman el top 10 a nivel global.

Debido a que no se muestran síntomas de mejora, Transparencia Internacional nuevamente emitió algunas recomendaciones al Gobierno de México para seguir trabajando en estos temas y que la percepción de corrupción en nuestro país mejore.

Algunas de ellas se basan en el trabajo del Sistema Nacional Anticorrupción, la oportuna atención a las víctimas de este fenómeno, la protección a los denunciantes y activistas, así como el efectivo castigo a todos los presuntos delincuentes que han llegado a incurrir en ella.

🔵 OUT NOW! We analysed 180 countries to see how they scored in the fight against corruption. Check out your country’s score! #CPI2023 https://t.co/0ZNQZqjgrL

— Transparency International (@anticorruption) January 30, 2024