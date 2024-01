El escrito Andrés Roemer informó que ha salido de la cárcel de Israel para continuar con su proceso bajo arresto domiciliario.

La mañana de este martes se informó que el escritor Andrés Roemer ha sido liberado de la cárcel de Israel para de esta manera continuar con su proceso bajo arresto domiciliario tras determinar que no era una persona “peligrosa”.

De acuerdo con lo reportado por medios locales, la noticia fue difundida por medio de una carta que envió Roemer al periodista Ciro Gómez Leyva.

“Jueces de ese país determinaron que Roemer no es una persona peligrosa y seguirá su proceso en arresto domiciliario”, dijo Gómez Leyva.

Asimismo trascendió que en la carta el acusado aseguró que las autoridades de Israel se dieron cuenta de “las mentiras que sobre él dijo el gobierno de México”.

Cabe resaltar que Andrés fue detenido dentro de este país en el que se refugió después de recibir más de 60 señalamientos por acoso y abuso sexual a mujeres.

Por otra parte, se detalló que los delitos habrían sucedido en una casona que está localizada en Plaza Río de Janeiro, dentro de la colonia Roma, en donde trabajaba el exfuncionario.

Más tarde decidió compartir un mensaje por medio de su cuenta de “X” en donde contó con un poco más de detenimiento por lo que estaba pasando:

“En contra de las estadísticas más robustas, salí de la cárcel. Parece ser el primer caso de arresto domiciliario en mi circunstancia. Israel descubrió mil falacias mexicanas y evaluó a detalle que yo tengo de peligroso, lo que un peluche conlleva. Falta mucho aún. La política sigue estando por encima de la justicia”, se leyó.

Además, confesó que durante su arresto se dedicó a escribir su ser y sentir, por lo que lanzará un libro titulado “La verdad ya no importa”:

“Les comparto toda mi historia y la genealogía de la misma. Aun cuando la verdad ya no importa. Tengo una gratitud inmensurable con sus ánimos y apoyo. Me significaron y dieron aliento en un infierno inimaginable. Estos días fuera de prisión he estado necesitado de silencio y resguardo. Ello no quita que los he tenido presentes y agradecido cada instante”, escribió.

De igual manera, describió la manera en la que vivió en prisión y decidió compartir una reflexión sobre ello:

“Al final del camino yo reconozco; que no es un pedazo de pan o de papel de baño lo más inexorable de la existencia; sino las personas que uno ama y de quien uno es amado. Mis amigos, familia, pos pareja, cuñadas y cuñado, amados tanto”, agregó.

Para concluir brindó unas disculpas por no estar activo en redes:

“Al principio me prohibieron decir que estoy fuera, por otro lado, sorpresivamente; me necesite aislado y en recuperación. Estoy aquí. Ustedes siempre han estado en mí. Los amo, gratitud eterna”, concluyó.

