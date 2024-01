Este jueves 25 de enero, se llevó a cabo el sorteo de la Segunda Ronda de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de 2026. Por lo que aquí te contamos cómo se jugará la clasificatoria.

Como se anunció en un principio, las eliminatorias de Concacaf se tendrían que modificar debido al nuevo cupo de selecciones para el Mundial de 2026. Además de que en dicha clasificatoria -a la Copa del Mundo- no participarán Estados Unidos, México y Canadá por ser los anfitriones.

Por esta razón, la Concacaf dio a conocer en su nuevo formato que para la segunda ronda de la eliminatoria jugarán 30 equipos, los cuales estarán divididos en 6 grupos.

Las selecciones jugarán entre sí una vez, dos partidos fuera y dos en casa. Los partidos se jugarán en junio de 2024 y en junio de 2025.

Los dos primeros lugares de cada grupo pasarán a la ronda final.

Así estarán los grupos de la Segunda Ronda tras el sorteo que se llevó a cabo en la Casa de la FIFA en Zurich, Suiza:

Grupo A: Honduras, Antigua y Barbuda, Cuba, Bermudas, Islas Caimán

Grupo B: Costa Rica, Trinidad y Tobago, Saint Kitts y Nevis, Granada, Bahamas

Grupo C: Haití, Curazao, Santa Lucía, Barbados, Aruba

Grupo D: Panamá, Nicaragua, Guyana, Montserrat, Belice

Grupo E: Jamaica, Guatemala, República Dominicana, Dominica, Ganador Playoff 2 (Islas Vírgenes Británicas-Islas Vírgenes Estadounidenses)

Grupo F: El Salvador, Surinam, Puerto Rico, San Vicente y las Granadinas, Ganador Playoff 1 (Islas Turcas y Caicos-Anguila)

The road to #WeAre26 begins here for @Concacaf ! 🌎🛣️ #FIFAWorldCup

En el sorteo de la fase final, los 12 equipos se dividirán en tres grupos de cuatro, disputando partidos de ida y vuelta.

Los juegos de la ronda final se disputarán en septiembre, octubre y noviembre de 2025, en las Fechas FIFA.

Los 12 equipos jugarán por 3 puestos directos a la Copa del Mundo y otros 2 en los playoffs intercontinentales.

The Final Round will see the best 12 teams playing for 3 direct spot to the FIFA World Cup 2026 and other 2 Intercontinental playoff berths#ConcacafQualifiers pic.twitter.com/ABN9e78i7Q

— Concacaf (@Concacaf) January 24, 2024