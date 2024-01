A un par de semanas de que se lleve a cabo el Super Bowl 2024, la NFL dio a conocer que el DJ Tiësto será parte del espectáculo musical en el evento deportivo más importante de Estados Unidos.

Luego de que se diera a conocer que el cantante Usher será el artista principal del show del medio tiempo del Super Bowl, la liga de futbol americano anunció este jueves 25 de enero que el DJ y productor también será parte del espectáculo musical.

A través de sus redes sociales, la NFL anunció a Tiësto como el primer DJ superestrella del juego para el Super Bowl LVIII.

Tiësto tiene una gran trayectoria como DJ y cuenta con diferentes colaboraciones con artistas de talla mundial como Karol G, con quien realizó el tema “Don’t Be Shy“. El músico neerlandés también tiene éxitos como “Titanic”, “Red Lights”, “Boom”, “Get Down”, “In my memory”, entre otros.

El Super Bowl se llevará a cabo el 11 de febrero en el Allegiant Stadium, en Las Vegas, Nevada.

