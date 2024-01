En una verdadera pesadilla se transformaron las vacaciones de turistas colombianos, debido a que uno de ellos, Stevan Riaño, se encuentra detenido en el área de migración del aeropuerto de Cancún, en Quintana Roo, desde el pasado 18 de enero.

Gina Rincón, cuñada del detenido, realizó la denuncia a través de sus redes sociales y detalló que llegaron al destino desde el pasado jueves para celebrar varios cumpleaños, sin embargo no les fue permitida la entrada al país por supuestas irregularidades en sus documentos.

Te puede interesar: Transportistas: Estas son las rutas más peligrosas que recorren

Al comunicarse con sus familiares, el colombiano les refirió que lo tenían ahí pero que no le decían nada. El 20 de enero contrataron un abogado, el cual confirmó que la detención era ilegal y sin justificación.

“Esteban nos pidió que se desistiera el abogado del amparo porque si no, se iba a quedar otros 20 días. Yo me pregunto, es una persona que no ha cometido ningún delito, que no es ningún delincuente, cuyo historial es limpio. No entiendo por qué”, relató a través de Tik Tok.

La familia presentó un juicio de amparo por incomunicación, deportación y expulsión, situación que según ellos agravó la tensión, ya que autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) le exigieron que desistiera de dicha imputación y de no hacerlo, habría consecuencias.

Ante la presión y el miedo por su familiar, en un nuevo mensaje, dieron a conocer que desistieron formalmente de la denuncia.

En tanto, tras conocerse el caso, el INM reveló que el extranjero se encuentra en perfecto estado de salud y se están respetando sus Derechos Humanos.

Afirman que se le detuvo por presuntas inconsistencias en la documentación que presentó al ingresar al país.

Señalaron que puede estar de tres a cuatro meses dentro de las instalaciones del aeropuerto y si luego de ese tiempo no se resuelve su situación jurídica será trasladado a la estación migratoria, donde se le dará un espacio adecuado para el tiempo que tenga que quedarse.