El presidente Andrés Manuel López Obrador, planteó la necesidad de aplicar a nivel federal y estatal el método democrático en la elección de jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial. Se tienen que limpiar todos los poderes judiciales en los estados y el poder judicial federal y la mejor manera de hacerlo es con la participación de los ciudadanos, con el método democrático. Que sea una elección con voto directo, libre, secreto de los ciudadanos. Explicó que esta propuesta limpiará la corrupción en el Poder Judicial, que actualmente protege intereses de particulares y no del pueblo de México. Pues con la elección, no quiere decir que eso sea infalible, sí, pero se equivoca menos el pueblo porque siempre los que se oponen a la democracia participativa, hablan de que la gente no sabe de esto. Claro que sabe; sí el pueblo es el soberano y es el pueblo muy consciente, muy inteligente. Es un pueblo sabio el pueblo de México. El mandatario propuso emplear campañas, como sucede en la elección del Poder Ejecutivo y Legislativo, a fin de conocer la trayectoria de candidatas y candidatos al Poder Judicial. Además, se hace la promoción, como campañas y a ver: ¿quién es?, ¿de dónde viene?, ¿qué estudió?. Porque es muy fácil saber sobre los antecedentes, ¿cómo han actuado? Y, si se da a conocer la elección de los jueces, magistrados, ministros, va a salir gente a decir: yo no quiero que él ocupe ese cargo porque yo fui víctima de una resolución en mi contra por corrupción o yo fui víctima del influyentismo que llevó a cabo este juez, este magistrado, este ministro. Es el escrutinio público. El planteamiento, dijo, es para todas y todos quienes reúnan los requisitos necesarios para ocupar el cargo, incluso los que estuvieron dentro del Poder Judicial. Lo que estamos planteando no es que los que ya fueron, no participen. No, que puedan participar todos los que están, que sean candidatos, pero que entren nuevos y que sea la gente la que los elija. En el paquete de iniciativas de reforma a la Constitución que presentará en Palacio Nacional el próximo 5 de febrero, el Gobierno de México busca devolverle la dimensión democrática y de justicia que originalmente tenía en 1917. Por eso hay que buscar reformar la Constitución y luego las constituciones estatales para que no se designe a las autoridades del Poder Judicial, que no sea de arriba en donde se escoja a los que van a ser jueces, magistrados, ministros; que no sea el Poder Ejecutivo quien propone al Legislativo y ahí se nombra. El jefe del Ejecutivo cuestionó los altos salarios y prestaciones excesivas de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que obtienen un ingreso total mensual de 792 mil 258 pesos. El pueblo es quien paga y resulta que trabajan para los verdugos del pueblo; es una paradoja, es una gran injusticia porque no resuelven nada en beneficio del pueblo.

La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera, senadora de Morena, aseguró que será un periodo en el que se impulsará el diálogo parlamentario, a fin de lograr los consensos y acuerdos necesarios para garantizar bienestar para el pueblo de México. A unos días del inicio del periodo ordinario de sesiones, en Morena reconocieron que no será fácil cumplir con la aprobación de la agenda de reformas que les marcará el presidente Andrés Manuel López Obrador. No obstante, Ana Lilia Rivera, aseguró que será un periodo en el que se impulsará el diálogo parlamentario y, por consiguiente, será muy productivo. La legisladora de Morena se comprometió a fortalecer el diálogo parlamentario y a buscar la unidad de todos los grupos parlamentarios en asuntos de interés nacional o bien común. En este sentido, sostuvo que se revisarán con gran interés las iniciativas que reciban y que se atenderán el mayor número de asuntos posibles. Finalmente, expresó estar confiada de que la voluntad política de todos los grupos parlamentarios del Senado obedece al pueblo y no a interés personales o políticos; Hoy lo que nos tiene que unir a todas y todos sin importar partidos e intereses personales es el bienestar del pueblo de México.

El coordinador parlamentario de Morena, Eduardo Ramírez Aguilar, el único precandidato a la gubernatura de Chiapas por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, en un evento celebrado en Tuxtla Gutiérrez, se reunió con miles de simpatizantes para ratificar su compromiso con las y los chiapanecos. Acompañado de los dirigentes estatales de Morena, PT, Chiapas Unido, Mover a Chiapas, Verde Ecologista de México y Redes Sociales Progresistas, Ramírez Aguilar expresó su agradecimiento por el respaldo de los partidos políticos que lo respaldan. Abundó Peregrino García, dirigente del PT, anunció que las fuerzas políticas han llegado a un acuerdo para respaldar a Ramírez Aguilar como el precandidato único a la gubernatura del estado. Eduardo Ramírez destacó su conciencia sobre la responsabilidad que asume hacia las y los chiapanecos y subrayó la importancia de la unidad. Quiero estar en el corazón de Chiapas y que el corazón de Chiapas pueda latir muy fuerte en mí. Reconoció el legado de mujeres destacadas en la política local y nacional, como Rosario Castellanos, instando a la colaboración para vivir en paz y erradicar la violencia. Ramírez Aguilar resaltó la importancia de la prudencia para evitar conflictos y generar acuerdos, enfatizando su compromiso con el éxito colectivo. Agradeció a diversos sectores de la sociedad, desde políticos y empresarios hasta actores sociales, por contribuir a una sociedad informada y reflexiva. Señaló que lo respalda la más grande alianza conformada por siete partidos políticos y aseguró que no le fallará a Chiapas. Instó a la decencia y respeto a los resultados de las elecciones, recordando que él mismo fue resultado de una encuesta en la que el pueblo decide. Expresó su agradecimiento a todos los aspirantes y dirigentes de partidos políticos, llamando a seguir trabajando para ganar la confianza de militantes y simpatizantes. Invitó a compartir la visión de el segundo piso de la transformación y la nueva esperanza de Chiapas y expresó su respaldo a Claudia Sheinbaum, aspirante a la candidatura presidencial de Morena.

El senador Ricardo Monreal, del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, dijo que la elección interna de candidaturas para los 20 mil puestos de elección popular que estarán en juego durante los próximos comicios federales, serán la mayor prueba que los partidos políticos deberán enfrentar. A causa del desgaste por pugnas políticas y eventuales inconformidades, la unidad de los partidos se mantendrá en la medida que también lo hagan la disciplina, la lealtad y la convicción de pertenencia. Ricardo Monreal precisó que tan solo en Morena, serán 100 mil aspirantes los que contenderán por esas 20 mil candidaturas, ante lo cual el partido deberá ser capaz de procesar una posible inconformidad con razón o no de los 80 mil militantes o simpatizantes que quedarán fuera. Aseguró que el periodo de preparación antes de la campaña es la columna vertebral para el éxito en la elección de junio de 2024, que pondrá en la balanza la continuidad de una transición inacabada o el regreso al poder de la actual oposición.

El ex aspirante a la gubernatura de Puebla, Ignacio Mier Velazco, criticó que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) permita la incorporación de ex representantes de partidos de oposición que recientemente han alzado la mano para ocupar lugar en la fuerza guinda. El también ex presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados aseguró que el partido de origen del presidente Andrés Manuel López Obrador no puede dar un salto al vacío y aceptar perfiles que antes se posicionaron como los contrarios que le han hecho daño al país. Morena no se puede equivocar, no puede dar un salto al vacío. Morena no puede echar la vista atrás y traer nuevamente a que sean representantes populares, funcionarios públicos quienes dañaron al pueblo de México. Nacho Mier, quien busca un escaño en el Senado de la República, descartó que esta idea sea un asunto para no sumar al partido, sino de no olvidar a aquellos que han sido un problema para el pueblo de México. No es un asunto de que le cerremos las puertas a nadie, es un asunto de que alguien que nació chueco, sus ramas jamás enderezan. Hizo un llamado para seguir apoyando a la coordinadora de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, así como a su ex contendiente y primo, Alejandro Armenta, quien busca la gubernatura de la entidad. La desorganización de la alianza PRI-PAN-PRD, en el Frente Amplio por México, ha creado que distintos integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) e incluso del Partido Acción Nacional (PAN) brinquen a las filas de Morena ante la falta de candidaturas. El líder de la fuerza guinda indicó que los políticos que desean sumarse tienen una gran trayectoria. Coincidimos con la transformación que encabeza el presidente de la República y que va a continuar Claudia Sheinbaum y no nos queda más que darle la bienvenida y que nos ayuden a sumar.

Morena y sus aliados aprobaron en comisiones de la Comisión Permanente el dictamen de idoneidad de las 20 propuestas presidenciales para magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y aunque están ligados a ese partido o han sido subordinados del Ejecutivo advirtieron que se acabó el reparto de cuotas y cuates. La aprobación del dictamen con punto de acuerdo relativo a la ratificación de las designaciones del Ejecutivo federal para ocupar las vacantes de magistraturas de salas regionales del TFJA se dio con la ausencia de las bancadas de oposición, y por unanimidad de 10 diputados y senadores de Morena y Partido del Trabajo. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió el 10 de enero a la Comisión Permanente el listado, la semana pasada fueron entrevistados por los legisladores de la Primera Comisión de la Permanente y tras la aprobación del dictamen, sin objeciones, la mesa directiva de la Comisión Permanente decidirá si lo programa para someter a votación las designaciones. De las 20 personas propuestas, casi todas tienen experiencia en cargos en el actual gobierno y anteriores, vínculos familiares con funcionarios o dirigentes de Morena o están actualmente en funciones, incluso, como integrantes de la Consejería Jurídica de la Presidencia, y ahora deberán resolver sobre decisiones, permisos, contratos relativos a la administración que integraron. Los legisladores recriminaron la ausencia irresponsable de los partidos de oposición, quienes se inconformaron por la exclusión de las Comisiones de la Permanente, por lo que hicieron el vacío y dejaron el camino libre a las designaciones.

La precandidata presidencial de Morena, Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM), Claudia Sheinbaum, en el marco del Día Internacional de la Educación compartió algunas de las acciones que cambiaron el rostro de la educación en la capital del país durante su gestión como Jefa de Gobierno. La educación pública como un derecho para seguir transformado la vida de las mexicanas y mexicanos fue parte de la esencia de la administración de Claudia Sheinbaum, como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Sheinbaum platicó de la importancia de seguir aperturando espacios educativos. Toda mi vida luché por la educación pública, gratuita y de calidad y lo voy a seguir haciendo en cualquier lugar donde esté. Explicó algunas de las acciones que como Jefa de Gobierno lograron que la educación se convirtiera en una realidad para hombres y mujeres de todas las edades, pero en especial para las infancias y las juventudes. Tal es el caso de la creación del programa “Bienestar para Niños y Niñas. Mi Beca Para Empezar”, que beneficia a 1.2 millones de estudiantes de educación básica de escuelas públicas, que ahora reciben hasta 650 pesos mensuales lo cual les permite continuar con sus estudios, contrario a lo que sucedía en el pasado, donde existían apoyos únicamente para los niños considerados talento, generando una gran brecha de desigualdad. Estas becas para niños y niñas ayudan también a la madre de familia, entonces han sido muy importantes para la economía. Asimismo resaltó otras acciones como la construcción de la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, en las que hoy estudian de manera gratuita 52 mil jóvenes que en la actualidad tienen la oportunidad de estudiar una carrera universitaria, sin la necesidad de hacer exámenes de ingreso con lo cual se evita que a las y los jóvenes se les llame rechazados. Entre algunos de los programas que impulsó en su gestión al frente de la Ciudad de México, también subrayó la creación de 294 Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes, los cuales son centros comunitarios en los que se ofrece educación gratuita, actividades culturales, artísticas y deporte de manera gratuita con el objetivo de seguir aportando al crecimiento de las comunidades.

La precandidata presidencial por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, después de haberse reunido con congresistas de Estados Unidos, confirmó que el 5 de febrero estará en Estados Unidos para abordar temas de seguridad, migración y tráfico de drogas. La precandidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México confirmó que le hicieron una invitación para asistir al Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes en Washington. En ese encuentro dialogará con los congresistas en el Capitolio de temas que competen a ambos países, como el tráfico de fentanilo y la migración. Gálvez Ruiz también asistirá a encuentros con estudiantes en Universidades y estará en la Organización de los Estados Americanos (OEA). De acuerdo con el equipo de la precandidata presencial, se comprometió a tratar del tema de las drogas de manera abierta, ya que los integrantes del comité están muy interesados en escuchar su posición al respecto. Asimismo, antes de estar en Washington, el 31 de enero visitará la ciudad de Nueva York, donde Xóchitl Gálvez sostendrá encuentros con líderes migrantes y con los connacionales que se encuentran en esa ciudad.

El ex gobernador Silvano Aureoles se reunió con Miguel Ángel Mancera y Luis Espinosa Cházaro. En este encuentro el ex gobernador de Michoacán, sugirió que comenzaría un movimiento para salir del PRD. Por lo que se presume que podría fundar un nuevo movimiento político tras la negativa del partido para que obtuviera candidatura. Miguel Ángel Mancera va por una candidatura a diputado federal por la GAM y Luis Cházaro, aún no tiene nada definido luego que no logró convertirse en candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Mancera y Cházaro, quienes coordinan al PRD, en la Cámara de Diputados y Senado, respectivamente, reconocieron que rumbo a la elección del 2 de junio el no tener candidatos surgidos del PRD podría ponerlos en riesgo de perder el registro.

Fallece Almara Borbón Ramos hermana de Rafael Borbón Ramos, las condolencias desde este espacio hasta Monterrey. Nos unimos a la pena y al pesar que embarga a la familia Borbón Ramos y a nuestro amigo Ing. Rafael por el sensible fallecimiento de su hermana la Maestra QFB Almara Borbón Ramos. Quien radicaba en la ciudad de Monterrey, deseándole una pronta resignación y consuelo para su persona. Descanse en Paz.

El ex presidente Donald Trump ganó las primarias en Nueva Hampshire, pero no con una ventaja tan contundente que obligara a su única rival a abandonar la contienda antes de las primarias en Carolina del Sur. Donald Trump no solo quería ganar en Nuevo Hampshire, quería derrotar a Nikki Haley por un margen tan amplio que su única rival por la candidatura presidencial republicana abandonara antes de la siguiente contienda competitiva en Carolina del Sur, en un mes. El ex presidente se impuso fácilmente a la ex gobernadora de Carolina del Sur, pero su estrategia cuidadosamente elaborada para sacar a Haley de la carrera se quedó corta, negándole a Trump la oportunidad, por ahora, de centrar toda su atención en el presidente demócrata de Estados Unidos, Joe Biden, y en las elecciones generales de noviembre. Donald Trump, de 77 años, estaba furioso después de que Haley, de 52, prometió en un discurso seguir compitiendo, solamente dos días después de que el otro serio aspirante republicano, el gobernador de Florida Ron DeSantis, puso fin a su campaña. ¿Quién demonios era la impostora que subió al escenario antes y que reclamó una victoria?, preguntó Trump a una multitud de seguidores en Nuevo Hampshire, y añadió: No me enfado demasiado, me desquito. En el nevado Nuevo Hampshire durante la semana pasada, Trump no perdía de vista Carolina del Sur, donde se celebrarán las próximas grandes primarias el 24 de febrero. La campaña de Trump pasó semanas planeando una muestra de apoyo destinada a sacar a Haley de la carrera antes de la contienda de Carolina del Sur. Trump se aseguró el pasado viernes del apoyo de su antiguo rival, el senador estadounidense Tim Scott, de Carolina del Sur, que hizo campaña con él junto al gobernador del estado, Henry McMaster, y otros funcionarios estatales. En un mitin de Trump el lunes, Scott dijo a que había estado indeciso entre apoyar a su antiguo rival o quedarse fuera de la carrera. Haley sostiene que ella tendría las mejores posibilidades de vencer a Biden en las elecciones del 5 de noviembre. Esta carrera está lejos de haber terminado. Quedan docenas de estados. Y el próximo es mi querido estado de Carolina del Sur. Soy una luchadora y ahora somos los últimos en pie junto a Donald Trump. Ella planeó un mitin en Charleston, Carolina del Sur, y la directora de campaña Betsy Ankney dijo este fin de semana que la campaña había asegurado una compra de 4 millones de dólares en anuncios de televisión en el estado. En un memorando el jefe de campaña de Haley argumentó que el Supermartes, el 5 de marzo, cuando 15 estados y un territorio estadounidense celebran primarias simultáneas, podría ser un punto de inflexión, ya que es probable que muchos estén abiertos a una alternativa a Trump dada su demografía favorable.

