Un joven roció químicos en la puerta de la entrada de sus vecinos luego de tener una discusión por el ruido en el departamento.

En recientes días se viralizó un clip en el cual deja al descubierto el modus operandi de un joven para ‘vengarse’ de sus vecinos que lo regañaron por hacer mucho ruido en el departamento.

Dicho joven es Xuming Li -exestudiante de doctorado de Química- a quien sus vecinos lo atraparon en video rociando productos dañinos para ellos.

En las imágenes se aprecia a Li quien sube por las escaleras asegurándose de que nadie lo vea para después rociar los químicos.

Tras esto, el sujeto se va. Los vecinos reportaron después que presentaron malestares, esto de acuerdo con el perfil de X @Morbidful, la cual compartió el clip.

“Inyectó productos químicos en la casa de su vecino. La familia comenzó a experimentar vómitos, mareos y fuertes dolores de cabeza”, indica la fuente.

De igual manera, el perfil de la red social de Elon Musk indicó que los vecinos de Xuming Li lo denunciaron ante las autoridades, por lo que terminó siendo reportado a su país de origen el pasado 2023.

El hecho se registró el pasado 27 de junio a las 17:00 horas del 2023, pero hasta ahora se difundió el video masivamente hasta hacerse viral.

Sobre los hechos, los usuarios de redes sociales manifestaron su descontento con los hechos.

Disturbing footage shows former PHD chemistry student Xuming Li injecting chemicals into his neighbour’s home. The family began to experience vomiting, dizziness and severe headaches, the dispute with Li started over noise. Li was deported following the alleged crime. pic.twitter.com/1sHLPzb7mH

