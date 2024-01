A pesar de que la Corte de Estados Unidos ordenó el retiro de alambre de púas, el gobierno de Texas colocó más.

A través de redes sociales se difundió un video en el que se observan a elementos de la Guardia Nacional de Texas colocando más alambre de púas en Eagle Pass para evitar más cruces ilegales con la frontera con México.

More razor wire being installed in Eagle Pass by Texas National Guard soldiers

La decisión de la colocación de las vallas se da en medio de la tensión migratoria que se vive en Estados Unidos y las diferencias que existen en el tema entre el Gobierno de Joe Biden y el gobernador de Texas, Greg Abbott.

Cabe recordar que este 22 de enero la Corte Suprema estadounidense autorizó, de manera temporal, a los agentes de la Patrulla Fronteriza a cortar o retirar las vallas de alambre de púas que las autoridades de Texas colocaron en parte de la frontera con México.

A pesar de la orden de la Corte, Abbott no dio paso atrás y afirmó que su gobierno colocó más alambres de púas.

“La Guardia Nacional de Texas continúa manteniendo la línea en Eagle Pass. Texas no dará marcha atrás en nuestros esfuerzos por asegurar la frontera en ausencia de Biden”, escribió el mandatario estatal en su cuenta de X.

The Texas National Guard continues to hold the line in Eagle Pass.

Texas will not back down from our efforts to secure the border in Biden’s absence. pic.twitter.com/0IhF7x9b8X

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) January 23, 2024