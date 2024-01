Comercio, seguridad y migración fueron los temas de la reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y los congresistas republicanos en Palacio Nacional.

Tras el encuentro de poco más de 2 horas, el legislador texano, Michael MacCaul comentó -en breve conversación con la prensa- que se habló principalmente de comercio:

“Comercio, sobre la facilidad de viajar a la frontera y luego hablamos mucho sobre el Istmo de Tehuantepec; de las oportunidades económicas para México y finalmente, seguridad (…) entre otras, de la muy productiva reunión que existe entre EU y México en materia de comercio”.

Mientras que el demócrata Henry Cuellar dijo que también se habló sobre mejorar los “puentes que tenemos, y vamos a trabajar juntos” en comercio, turismo y:

“Las visas para tener más mexicanos y ir a trabajar en los EU es muy importante. Y también la seguridad, que es algo de la inmigración, que vamos a trabajar juntos como socios”.

A la par, el demócrata señaló evitó hablar de las medidas antimigrantes implementadas por el goberador de Texas, Greg Abbott pero dijo que se trabajará junto al gobierno mexicano para la gestión de la migración:

“Necesitamos trabajar con el lado mexicano, es muy importante, somos socios, y vamos a buscar ideas cómo podemos trabajar con México (…) ahora tenemos personas que vienen de más de 50 países del mundo, y queremos tomar las medidas para manejar la seguridad y la migración”.

Por su parte, la canciller Alicia Bárcena indicó que se acordó en este encuentro trabajar de manera regional para apoyar la frontera sur de México:

“Guatemala, los países del sur, y una de las causas de la migración que nos interesa mucho”.

El encuentro con los legisladores estadounidenses se da a menos de una semana que el Gabinete de Seguridad de México se reunió en Washington DC con su par estadounidense para tratar temas relacionados a seguridad y migración.

Sobre esa visita, Bárcena Ibarra informó el lunes en la Mañanera que se tocaron 10 puntos, a saber:

A productive meeting chaired by President @lopezobrador_ with USA @RepMcCaul @RepCuellar @TXRandy14 @USAmbMex and the security mexican cabinet @Luis_C_Sandoval @AlmiranteSrio @LuisaAlcalde @rosaicela_ addressing common challenges to improve trade, security and migration. pic.twitter.com/mRWXxVACsp

— Alicia Bárcena (@aliciabarcena) January 23, 2024