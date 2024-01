Truena vs. Sedena

Con el tiempo encima, al Gobierno federal ya no ve cómo salir librado de la promesa de resolver el crimen de Ayotzinapa y en la 4T ya no sólo arremeten contra el Poder Judicial, ayer, el exsubsecretario Gobernación, Alejandro Encinas se fue contra los “abogados de la @Sedena” por litigar contra una investigación “que encabeza el Presidente”, lo cual calificó de lamentable. Parece que ahora el objetivo no es encontrar la verdad, sino, no molestar al Presidente. ¿Será?

Y los quiere gobernar…

Con razón luego dan malos resultados, pues ni siquiera conocen de qué tamaño es el paquete que andan buscando. Por ejemplo, Rocio Nahle, la aspirante a gobernar Veracruz, mostró su ignorancia sobre la entidad que busca gobernar y para lo cual hasta se modificó la Ley: en pleno acto, después de dudar si decía o no el número de municipios de la entidad, dijo que ya iba en el municipio 80 y que faltaban 120 o 122 municipios por recorrer; O no sabe sumar o se olvidó que en total son 212 territorio municipales en Veracruz; ojalá y no haya hecho así las cuentas en la Refinería Dos Bocas… con razón el costo se disparó. ¿Será?

Candidatos a prueba

Ante el periodo de intercampaña y las restricciones contenidas en las leyes electorales, se espera que en los 38 días que restan para arrancar las campañas, se intensifique el trabajo en la Comisión de Quejas del INE, pues con los aspirantes presidenciales prácticamente definidos, parece que su actividad en redes y actos públicos seguirá, por lo que será difícil mantener el silencio marcado en las leyes ¿Será?

Expriistas verdes

Todo parece indicar que el Partido Verde Ecologista apuesta a que tendrá grandes bancadas en el Congreso porque entre los exgobernadores del PRI, exsenadores del PRI y exalcaldes del PRI, ya se les están agotando las posiciones y si no, que le pregunten a Omar Fayad, Eruviel Ávila, Jorge Carlos Ramírez Marín y Adrián Rubalcava, por mencionar a algunos… Parece que para no “desprestigiar” a los morenistas “puros”, los tricolores ya encontraron el camino para unirse a la 4T y es por medio del Partido Verde. ¿Será?

¿Espejito, espejito?

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, acusó ayer al presidente nacional de Morena, Mario Delgado de “mentiroso y sinvergüenza”, dicen que más de un expriista pensó que Alito estaba haciendo una autocrítica. ¿Será?

Trabajos bajo presión

Dicen que los retrasos y la cancelación de boletos del Tren Maya es lo de menos, que entre algunos de los ingenieros que participan en la obra hay una preocupación porque suceda algo realmente grave, pues fue mucha la presión para la culminación del primer tramo, que por las prisas pudieron dejarse de cumplir algunos protocolos… y sería mejor detenerse para hacer una revisión profunda de la obra desde todos los puntos, que enfrentar un problema mayor. ¿Será?