El presidente Andrés Manuel López Obrador, al concluir su gira de trabajo en San Luis Potosí, reiteró que enviará al Poder Legislativo un paquete de reformas con el propósito de garantizar el derecho de las y los mexicanos a los Programas para el Bienestar. Además, todo va a quedar bien protegido, blindado. Estense pendientes porque el 5 de febrero voy a dar a conocer un paquete de iniciativas de reformas a la Constitución para garantizar los derechos sociales, para que quien llegue, no pueda cambiar los apoyos, la política de apoyos al pueblo. De esta forma, se protegerá el acceso de quienes más lo necesitan a los recursos públicos. Asimismo, dio a conocer que dentro del paquete de reformas se modificará el Artículo 4, en el cual quedará establecido que la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores aumente cada año por arriba de la inflación. Informó que en San Luis Potosí se ampliarán en el nivel básico las becas, que sumarán a 62 mil 587 estudiantes y con lo que se logrará la meta de entregar 138 mil becas. También tienen este beneficio 11 mil 359 jóvenes en el nivel superior, así como 87 mil 166 estudiantes en el nivel bachillerato. En San Luis Potosí, 610 mil viviendas reciben por lo menos un Programa para el Bienestar. A través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro se beneficia a 13 mil 400 aprendices. El apoyo a las tres Universidades Benito Juárez García que existen en el estado, está garantizado. Continuará el programa La Escuela es Nuestra. A la fecha 4 mil 844 escuelas han recibido recursos y se incrementará el apoyo a mil 900 planteles más este año. Reciben pensión bimestral 279 mil 346 adultos mayores y 39 mil 749 personas, niñas y niños con discapacidad. Para tener acceso a los recursos, la entidad cuenta con 65 sucursales del Banco del Bienestar. En 2024, a través del programa Fertilizantes para el Bienestar, 41 mil 053 productores serán beneficiados.

SENADOR EDUARDO RAMÍREZ; LEYENDAS DE LA MARIMBA CHIAPANECA SON PARTE DE LA IDENTIDAD NACIONAL

El coordinador parlamentario de Morena y virtual precandidato a la gubernatura de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar,

Entregó reconocimientos a las “Leyendas de la Marimba Chiapaneca”, por su talento y valiosa contribución a la cultura musical del estado de Chiapas. El legislador aseveró que el sector cultural y musical de las y los marimbistas es parte de la identidad nacional, particularmente del sur de nuestra República. Eduardo Ramírez comentó que las nuevas generaciones deben acercarse a las diferentes expresiones artísticas, por lo que uno de los mayores retos es trabajar con determinación para promover la cultura de la entidad. Es necesario retomar lo mejor que nos han enseñado las anteriores décadas, para volver a hacer florecer a nuestra música, a esa música que sale del alma, a esas interpretaciones que nos dan nostalgia, que nos dan alegría, pero que también nos dan momentos de mucho placer.

DIPUTADO IGNACIO MIER; VAMOS A ESTAR CON SHEINBAUM EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO PISO DE LA 4T

El coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco, aseguró que Claudia Sheinbaum no solo será la primera mujer presidenta, sino quien dé continuidad al movimiento de transformación. El diputado federal junto a sus compañeros legisladores, evidencio la unidad que permanece en el Movimiento de Transformación. Vamos a estar con ella con todo en la construcción del segundo piso de la 4T. En compañía de figuras destacables de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, como los presidentes nacionales de Morena, Mario Delgado Carrillo, del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, y del Partido Verde, Karen Castrejón, así como el ex secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández, Marcelo Ebrard Casaubon, Ricardo Monreal Ávila, Rafael Barajas “El Fisgón”, Paco Ignacio Taibo y Pedro Miguel, Ignacio Mier mostró su apoyo a la candidata única. El coordinador legislativo ha expresado repetidas veces su respaldo al proyecto de Sheinbaum Pardo, pues dijo estar seguro de la honestidad, los resultados y del amor que ella le tiene al pueblo de México.

CLAUDIA SHEINBAUM; RINDE PROTESTA COMO VIRTUAL CANDIDATA PRESIDENCIAL DE MORENA

La precandidata presidencial de Morena, Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM), Claudia Sheinbaum, rindió protesta como virtual candidata presidencial de Morena. Estuvo acompañada de la cúpula de su partido, así como de gobernadores morenistas y aspirantes a diversos cargos de elección popular. Por unanimidad, y por primera ocasión desde que Morena se constituyó como partido, los miembros del Consejo Nacional de Morena votaron para que Sheinbaum encabece la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada también por el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo. Cautelosa, por estar vigente el periodo de intercampaña, la ex Jefa de Gobierno compartió con los presentes los principios del movimiento y recordó que lo que importa es el encargo, no el cargo, en clara referencia a quienes participan en las distintas encuestas para acceder a cargos públicos. Tengo claro, compañeros y compañeras, que el poder es honestidad y humildad. Que nuestro pensamiento es el humanismo mexicano, que nuestra nación y nuestro pueblo son grandiosos y que somos la única opción que representa el bienestar del pueblo de México y el progreso sustentable y con justicia, y por ello, protesto como candidata a la Presidencia de la República. Sobre la salida de la periodista Azucena Uresti de Milenio, un hecho que ha sido ocupado por la oposición para acusar censura desde el Gobierno federal, Sheinbaum aprovechó para hablar sobre la libertad de expresión que se vive en el País. La libertad no es esos regímenes que cerraron el espacio de los periodistas para poder decir lo que quisieran decir. Si hay libertad es ahora, ahora hay libre expresión, ahora hay libertad de movilización, la libertad es nuestra reivindicación. Previo a recibir su constancia como candidata, Claudia Sheinbaum se reunió con 22 gobernadores de Morena, los aspirantes a las nueve gubernaturas que se definirán el 2 de junio, así como con los cuatro aspirantes a la Presidencia con los que la ex Jefa de Gobierno compitió por la candidatura.

XÓCHITL GÁLVEZ; ES POSIBLE YUCATANIZAR AL PAÍS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD

La precandidata presidencial por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que es posible Yucatanizar al país, en donde la ciudadanía salga y disfrute sus calles sin temor a la delincuencia organizada. Indicó que apostarle a la seguridad pública y al desarrollo de los jóvenes, es lo que saca de la pobreza a la gente. Tengo que reconocer que hacía muchos días que no disfrutaba una noche como la de ayer en el Paseo Montejo: tomando helados, viendo como las familias pasean a cualquier hora, no sienten miedo. Eso es algo increíble. Me da mucho gusto ver un Yucatán seguro. Ante la pregunta de cómo evitar la tentación de votar por Morena, respondió que los yucatecos deben comparar lo que tienen en Yucatán con lo que ocurre en estados como Campeche y Quintana Roo, donde se han descompuesto las cosas por que domina el crimen organizado. Sobre el futuro del Tren Maya, dijo hay que revisar su funcionalidad, pues a su consideración las fallas que se han presentado obedecen a que no se hicieron pruebas en los sistemas por una rápida inauguración. Lo que está bien se queda, lo que está más o menos se corrige y lo que está mal se quita. Se aceleró el proceso de inauguración y hay que darles tiempo a los ingenieros que acaben de probar y pongan a punto los sistemas. Respecto al paquete de reformas que enviará el presidente López Obrador el próximo 5 de febrero, indicó que las bancadas que la impulsan el Congreso analizarán sus contenidos y que las que resulten beneficiosas para el país avanzarán. Pero dejó claro que no apoyarán la desaparición de instituciones autónomas. Si las iniciativas son buenas para México nosotros las hemos apoyado en el pasado. Cuando se plantean cosas positivas para el país yo misma voté la revocación de mandato, a favor de la Guardia Nacional, que los programas sociales estén en la Constitución. Cuando las cosas son positivas hay que apoyarlas, hay que conocer esas propuestas. Pero si hay cosas como desaparecer instituciones hay que pensarlo.

JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ; QUEREMOS SER EL POST LOPEZOBRADORISMO

Jorge Álvarez Máynez, precandidato de Movimiento Ciudadano para la Presidencia de la República, señaló que busca que su eventual gobierno al frente del país represente el postlopezobradorismo, es decir una administración que signifique lo que viene después del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El precandidato emecista afirmó que México tiene una política que está atrapada en el pasado, con divisiones y que tiende a tener un debate político tóxico. Creo que tenemos una clase política atrapada en el pasado, en sus rencores, en sus propias divisiones. Es muy tóxico el debate político y creo que la oportunidad que nosotros le damos a la contienda es de refrescarla y de hablar del futuro. Asimismo señaló que mientras una precandidata siempre dará la razón a López Obrador, en referencia a Claudia Sheinbaum; la otra, es decir Xóchitl Gálvez, estará en contra de todo y favor de nada. Hay una candidata que no va a decir que no a nada de lo que diga AMLO, va a decir que todo ‘lo que diga el presidente es ley y eso es lo que tenemos que hacer. Va a haber otra candidata que todo lo que diga AMLO le va a decir que no, que está en contra de todo y a favor de nada. El precandidato presidencial emecista aseguró que él busca soltar un falso dilema de estar en contra y a favor de todo, sino que busca el post lopezobradorismo. Nosotros queremos soltar eso, sortear ese falso dilema y decir ‘nosotros queremos ser lo que sigue de López Obrador, queremos ser el postlopezobradorismo y creo que ese espacio es muy grande en México. Hoy no se ha visto, porque no ha existido una opción que represente eso pero nosotros la vamos a encarnar.

MANLIO FABIO BELTRONES; REGRESA A LA POLITICA

Manlio Fabio Beltrones eterno líder de las bancadas priistas en el Congreso de la Unión está de regreso en la esfera política, con todo lo que eso significa. Oficializado como aspirante al Senado por el PRI, Manlio Fabio es visto como una urgencia para la oposición, no solo por su experiencia política-electoral y por sus bien aceitados lazos con todas las fuerzas políticas, sino porque su nombre dentro de la oposición sigue teniendo mucho peso y respeto. Ninguno de los políticos presidentes del PRI y el PAN pueden regatearle nada, por lo que van a seguir las directrices del sonorense, quien sigue manteniendo influencia en el Senado a través de su hija Silvana Beltrones. El regreso de Beltrones ha acaparado la atención de la opinión pública. Hay muchos vínculos que Beltrones ha mantenido con el presidente del PRI, Alejandro Moreno, y con el ex secretario de gobernación, Adán Augusto López. Entre los priistas a los que Manlio Fabio impulsó de manera personal para que llegaran a gobernar sus respectivos estados se encuentran el propio “Alito” Moreno en Campeche y Rubén Moreira en Coahuila. Asimismo el elegido para sustituir a Miguel Ángel Osorio Chong como coordinador de la bancada del tricolor en el Senado fue el guerrerense Manuel Añorve Baños, un muy cercano operador de Beltrones durante su etapa previa como legislador y cuando asumió por un breve lapso la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional. Del lado de los vínculos que Manlio Fabio tiene con la 4T también están una serie de indicios que lo conectan, por lo menos en algún momento, con el tabasqueño Adán Augusto López; el más sonado fue el respaldo que mostró a las aspiraciones del ex gobernado el ex priista y todavía beltronista Alejandro Canek Vázquez. Se suma también el caso del actual delegado de la Secretaría de Gobernación en Nuevo León, Héctor Gutiérrez de la Garza, considerado junto con Manuel Añorve uno de los más cercanos asesores de Manlio Fabio Beltrones. La relación que Beltrones llegó a forjar con Adán Augusto fue de mucha utilidad para que en el 2021, cuando el morenista tomó las riendas de la política interna del país, se desactivaran en la FGR las investigaciones sobre los 10.4 millones de dólares que Silvana Beltrones presuntamente escondió.

ERNESTO GÁNDARA; SE REGISTRA COMO ASPIRANTE A LA CANDIDATURA A LA DIPUTACIÓN FEDERAL

Ernesto Gándara Camou se registra como aspirante a la candidatura a la diputación federal por el Distrito 5 electoral, en las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante la Comisión de Procesos Internos. Previo a la entrega de la documentación el ex alcalde de Hermosillo y ex senador destacó la importancia que tiene el trabajo en campo cerca de la gente, cuando se busca obtener votos en una elección. La verdad es que nada está seguro, los votos nunca están encerrados en un corral, hay que convencer, hay que platicar con la gente, y desde luego yo me siento muy orgulloso del partido al que he pertenecido, al que sigo perteneciendo, y me siento muy orgulloso de la gran alianza, y me siento muy orgulloso de la ya próxima candidata nuestra, con mucha fuerza, que será Xóchitl Gálvez. Para tener resultados positivos a favor de los ciudadanos del Distrito Electoral Federal 5, en Hermosillo, el aspirante a candidato a diputado dijo que le gustaría trabajar al lado de Antonio Astiazarán como alcalde de la capital del estado.

PAS, PRI, PAN, Y PRD; LISTOS PARA EL TRIUNFO POR SINALOA.

El Presidente Estatal del Partido Sinaloense reconoció estar listos para llevar a cabo un proceso electoral de calidad afirmó el PAS está listo y va con todo para llevar el triunfo a las urnas este 2024. Vamos juntos en la coalición “Fuerza y Corazón Por Sinaloa” y claro que llevaremos a la presidencia de la República a nuestra candidata Xóchitl Gálvez. La lista fue repartida de la siguiente Manera. Ayuntamiento: PRI: Culiacán. Navolato. Salvador Alvarado. Juan José Ríos y

El Dorado. PAN: Mazatlán. Escuinapa. Rosario. Choix. PAS: Guasave. Angostura. Mocorito. Concordia y Cosalá. PRD: El Fuerte. Elota. San Ignacio. Diputados locales. PRI: Distritos: 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 16 y 22. PAN: Distritos: 1, 8, 14, 15, 23 y 24. PAS: Distritos: 6, 7, 17, 19, 20 y 21. PRD: Distritos: 9 y 18

IBD; MEJORAN PERSPECTIVAS ECONÓMICAS PARA MÉXICO EN 2024

De acuerdo con reporte de la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD), señala que se estima que el crecimiento real de la economía mexicana en 2024 se ubicará entre 2.5% y 3.5%, con un incremento puntual de 2.6% para efectos de las estimaciones de finanzas públicas. Menor crecimiento de la economía estadounidense, tensiones geopolíticas e inflación podrían afectar el crecimiento económico del país. Con una estimación de crecimiento de entre el 2.5 y el 3.5% para el año 2024, tiene la expectativa de que la demanda interna en México se fortalecerá mediante aumentos en el empleo, el crédito y la inversión pública y privada; aspectos que, a su vez, se verán reflejados en un mayor consumo. El “Análisis del Paquete Económico aprobado para el Ejercicio Fiscal 2024, refiere que algunas variables que podrían limitar el desempeño de la economía mexicana en 2024 son: un menor crecimiento económico mundial en general y de EE. UU. en particular; la persistencia o repunte de la inflación que incentive mantener alta la tasa de interés con la intención de controlarla; tensiones geopolíticas y/o comerciales a nivel mundial; una mayor debilidad de la inversión y de los flujos de capital a las economías emergentes. El documento del IBD recuerda que para este 2024 se aprobó un Presupuesto de 9 billones 066,045.8 mdp de los cuales se transferirá el 28.2% a las entidades federativas y municipios a través del Gasto Federalizado es decir 2 billones 556,838.5 mdp. Asimismo, destaca que, para poderes y ramos autónomos, se aprobó un presupuesto de 152,375.7 mdp, monto que implicó un incremento en términos reales de 5.5% respecto al aprobado para 2023.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA; URGE PROTEGER ANIMALES DE COMPAÑÍA DE EMBARGOS

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, solicitó hacer cambios en la legislación actual a fin de declarar inembargables a los animales domésticos, de compañía o de servicio. La iniciativa surgió a raíz del incidente en abril de 2023, donde un juzgado embargó animales de compañía considerándolos bienes muebles. Por ello, Mancera Espinosa propuso reconocer y proteger los derechos de los animales en procedimientos judiciales, reconociéndolos como seres sintientes y miembros de la familia. Estas disposiciones se agregarían al Código Fiscal de la Federación, Código de Comercio y Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

SENADORA NANCY SÁNCHEZ; DEMANDAN EN EL SENADO REUNIÓN CON SHCP PARA SOLUCIONAR ADEUDOS DE AGRICULTORES

La senadora Nancy Sánchez Arredondo pidió una reunión de trabajo con representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el sector productivo nacional, senadores y diputados federales, para dar solución a los productores agrícolas que adeudan créditos a la extinta Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. La presidenta de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural advirtió que con la extinción de este organismo a los productores les fueron requeridos los pagos para cubrir sus adeudos, lo que violentó los términos contractuales establecidos para el otorgamiento de dichos créditos. La legisladora explicó que el 29 de mayo de 2023, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que extingue a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, como organismo público descentralizado, que era una importante fuente de financiamiento de la que hoy carece este importante sector productivo y alimentario. Sin embargo, se registró una falta de claridad en los procesos de liquidación y de acompañamiento para quienes continuaban con este mecanismo de financiamiento de forma constante y cumpliendo puntualmente con sus obligaciones crediticias. Previo a su extinción, la propia Financiera de Desarrollo Rural inició un agresivo esquema de cobranza terciada con despachos externos, con métodos poco convencionales y sin considerar factores ajenos a los propios productores agrícolas, como el caso de los productores de trigo en el norte del país, que sufrieron las consecuencias de la caída de precios internacionales y el acaparamiento leonino de parte de intermediarios, que no repararon en el daño que les ocasionaban con sus métodos especulativos. Además, existen otros casos de productores a nivel nacional, que han sido severamente afectados por fenómenos naturales y no han visto el acompañamiento de las autoridades responsables en su restablecimiento. En este proceso de liquidación, no se consideró a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, como parte del sector más afectado por la extinción de tan importante organismo financiero para el sector rural. Tampoco, se estableció un proceso de planeación ordenada, viable, que cuidara y atendiera las necesidades de apoyos crediticios supletorios a los que otorgaba la Financiera a quienes producen los alimentos que demanda el mercado nacional. Nancy Sánchez refirió que existe un programa de liquidación para quienes estaban en cartera vencida, con diversas opciones de pago, pero resulta incongruente que, quienes mantienen un historial de crédito al corriente en sus obligaciones, sean presionados para pagar de manera total su adeudo con la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

DIPUTADO RUBÉN MOREIRA; REFORMAS ANUNCIADAS POR EL EJECUTIVO FEDERAL SON ELECTORERAS, PARA DESVIAR LA ATENCIÓN

El diputado federal Rubén Moreira, afirmo que las reformas anunciadas por el titular del Ejecutivo Federal buscan meter una narrativa política en medio de un año electoral, para que México no discuta sobre la candidata de Morena a la presidencia, sino sobre esos petardos que se lanzan. Consideró que Morena le saca beneficio si pasa o no la reforma de pensiones, que en realidad el partido guinda no quiere que pase y podría no subirla al Pleno para que sea votada. El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI consideró que la reforma que el Presidente presentará el 5 de febrero en materia electoral no está en tiempos, mientras que la que busca cambio al Poder Judicial no tiene consenso ni siquiera entre los morenistas. Sobre la reforma al sistema de pensiones, el líder congresista insistió en estar a favor de que se le pague a todo mundo el 100 por ciento de acuerdo con su último salario. Sería el único país en el mundo en donde el jubilado gana igual que el activo. Moreira Valdez manifestó que Morena saca beneficio si pasa la reforma, pero más si no pasa, por lo que sugirió que en realidad el partido guinda no quiere que pase y podría, como lo ha hecho con la reforma de bajar a 40 horas la jornada laboral, no subirla al Pleno para que sea votada. Subrayó que le dará luz verde a la iniciativa del Ejecutivo federal, siempre y cuando, no se toquen los recursos de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) y se precise de dónde va a salir el dinero. El político coahuilense planteó como solución tomar lo que se destina al Fobaproa y llevarlo a las pensiones. Al respecto, el economista Mario Di Costanzo informó que en esta administración al Fobaproa se le han destinado 261 mil millones de pesos y para el 2024 se contará con 72 mil millones de pesos. Además, el coordinador de los diputados federales del PRI cuestionó a quién aplicará la reforma si a los que se pensionen a partir de la reforma o será también para quienes ya reciben una pensión, pues dijo, esto debe considerarse para que no haya desigualdades en este sector. Mario Di Costanzo explicó que el que todos perciban el último ingreso de su salario significaría para la Federación un gasto de 4 billones el primer año y 5 billones de pesos el siguiente. Enfatizó que hay señales de que será el gobierno quien maneje las Afores, situación que calificó como delicada, pues no garantizaría la transparencia de los recursos. Di Costanzo explicó que desaparecer los órganos autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, no sería suficiente, ya que representa una bolsa discreta de la cuarta parte, tan solo en el 2024 todas juntas suman 5 mil 877 millones de pesos.

ALEJANDRO MORENO; MARIO DELGADO CREE QUE CON ENCUESTAS COMPRADAS PUEDE ENGAÑAR A LOS MEXICANOS

El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, aseguró que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, es un mentiroso y un sinvergüenza, cree que con encuestas compradas puede engañar a los mexicanos. Alejandro Moreno sostuvo además que el grotesco acarreo masivo que hicieron a favor de Claudia Sheinbaum es proporcional al miedo que le tienen a la oposición y a Xóchitl Gálvez. Alejandro Moreno le expresó a Mario Delgado que la ciudadanía no es tonta, y le advirtió que una vez más, te colocas como delincuente electoral confeso, difundiendo encuestas patito en etapa de intercampaña. El dirigente nacional del PRI argumentó que en Morena tienen miedo de perder, porque saben que le han hecho muchísimo daño al país en 5 años. Señaló que en Morena se emborracharon de poder y ahora no saben qué hacer sin el dinero de los mexicanos. Le dijo al dirigente de ese partido que son unos bandidos, y le recordó que se les ha demostrado una y mil veces. Por ello, aunque lo nieguen, la gente ya se dio cuenta. Usaron a la ciudadanía, les mintieron y se aprovecharon de ellos. Entiéndelo. Ustedes no tienen oportunidad en 2024. ¡Morena se va!.

RON DESANTIS; DESISTE A LA CARRERA PRESIDENCIAL Y ANUNCIA RESPALDO A TRUMP

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que abandona las primarias para la nominación presidencial republicana y dio su apoyo a la candidatura del ex mandatario Donald Trump. Con su salida, la contienda interna del Partido Republicana es cosa de dos candidatos: el ex presidente Trump y la ex embajadora estadounidense ante la ONU Nikki Haley. DeSantis anuncio: No tenemos un camino claro para la victoria. Por eso, hoy suspendo mi campaña. Para mí está claro que la mayoría de los votantes de las primarias republicanas quieren darle a Donald Trump otra oportunidad. Él tiene mi respaldo porque no podemos volver a la vieja guardia republicana de antaño, ni a un nuevo paquete formado por el corporativismo recalentado que representa Nikki Haley. Afirmó que ha tenido desacuerdos con Trump, es mejor opción que el actual presidente, Joe Biden. DeSantis casi siempre se negó a criticar al favorito en los primeros meses de su campaña mientras buscaba ganarse a sus votantes. En las últimas semanas de su campaña, DeSantis no sólo trabajó para cerrar la brecha en las encuestas entre él y el ex presidente, sino que también gastó mucho tiempo y dinero para evitar un aumento de Haley en Iowa. El impulso que DeSantis tuvo al principio se disipó rápidamente después de que hizo oficial su candidatura. En Iowa, la primera cita de la contienda republicana, DeSantis logró el segundo puesto, por detrás de Trump y por delante de Haley. Sin embargo, los sondeos lo sitúan en el tercer lugar, muy por detrás de sus dos rivales, en las primarias claves de Nuevo Hampshire, que se celebrarán el próximo martes. A DeSantis le quedan dos años de su segundo y último mandato como gobernador de Florida. Trump es el gran favorito de las primarias, Nikki Haley se ha volcado en la campaña en Nuevo Hampshire para recortar distancias y erigirse como la alternativa a Trump dentro del partido.

Facebook Héctor Muñoz

X @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz