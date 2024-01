Eruviel Ávila, exgobernador del Estado de México, se sumó este viernes a las filas del Partido Verde Ecologista (PVEM) tras renunciar al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Así lo anunció el también senador a través de su cuenta de X (@eruviel_avila).

“Hoy me sumo al @partidoverdemex que más que un partido, es toda una familia. La #FamiliaVerde. Desde el 2002 me ha acompañado en las elecciones que he competido y juntos hemos ganado”.

Hoy me sumo al @partidoverdemex que más que un partido, es toda una familia. La #FamiliaVerde. Desde el 2002 me ha acompañado en las elecciones que he competido y juntos hemos ganado. #EruvielYaEsVerde https://t.co/O6jnQrecy3 — Eruviel Ávila (@eruviel_avila) January 19, 2024

En julio, Ávila Villegas, así como Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu Salinas, renunció a su militancia en el PRI e inició el grupo político “Congruencia por México”.

Más tarde anunció, junto con los expriistas Alejandro Murat, Adrián Rubalcava, Nuvia Mayorga y Jorge Carlos Ramírez Marín, la creación de la “Alianza Progresista” en apoyo a Claudia Sheinbaum.

Eruviel Ávila fue gobernador del Estado de México de 2011 al 2017. En ese último año, también fungió como vicecoordinador de precampaña presidencial del PRI.

Actualmente, es senador sin partido.

RM