Motivado por su participación dentro de las corridas de reapertura que se aproximan en la Plaza de Toros México, el torero mexicano, Fauro Aloi Timeus Hernández, aspira a continuar su desarrollo profesional en busca de reavivar un estilo como rejoneador que hoy lo ubica como el mejor de su clase a nivel nacional.



“Como aficionado primero estoy muy contento por el hecho de que regresen las corridas a la Ciudad de México. Es una ilusión grandísima para cualquiera que ama la fiesta y los toros. Ser parte de esta temporada, es de mucho respeto y compromiso”, destacó Aloi para 24 Horas.



Pese a debutar en los encierros taurinos en 2018 durante un evento en Zacatecas, el también hijo del torero Giovanni Aloi tomó su alternativa como matador a partir de 2022, un año después de haberse presentado en primera instancia, pero como novillero, en La México. “He venido a esta plaza miles de veces como aficionado y sé la importancia que tiene y también sé que esta plaza da y quita pero me mantengo con la ilusión a tope”.



Tras una primera presencia, cuando aún no tomada su alternativa definitiva, el queretano tuvo su primera presentación en el recinto de la Ciudad de México en un encierro entre mexicanos, con Jorge Hernández Gárate y Emiliano Gamero, con quien repetirá para la corrida del 17 de marzo junto a Andy Cartagena, en un encierro de rejones que el mismo Aloi agradeció, por la disposición de las autoridades de tener una función de este tipo entre la cartelera.



Nuevamente en su faceta de aficionado, Aloi reconoce que lo más duro tras el período de cierre que tuvo el recinto capitalino, fue el haber dejado de venir como espectador a un lugar en el que según él se corean los “oles” de manera especial. “Como profesional me ha tocado como a todos, el buscar otros lugares y tener presencia en otras plazas importantes como Guadalajara o en la Feria de Aguascalientes aunque siempre me mantuve con el gusanito de la Plaza México”.



“Espero una temporada en 2024 ya consolidado como rejoneador, porque he tenido triunfos importantes, pero aún me considero un torero bastante joven, con apenas un año de alternativa y sigo aprendiendo cosas para mi estilo personal”, agregó el torero de 26 años.l



Sobre el estilo de rejoneador, que involucra a un caballo para realizar el toreo, Fauro Aloi establece que esta vertiente de las corridas ha tomado un reimpulso en el país luego de haberse descuidado por varios años, ve positiva la presencia de talento foráneo, sumado a la emotiva despedida que tendrá Pablo Hermoso de Mendoza en la función de aniversario el lunes 5 de febrero.



Con Diego Ventura, Andy Cartagena, las figuras extranjeras nos ponen a prueba, ya que llegan como rejoneadores consolidados en España y México y los nacionales tenemos que saber levantar la cara y competir con ellos. Así como lo hacemos entre nosotros, también debemos hacerlo con los extranjeros y ponernos al tú por tú”.

