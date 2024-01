La escalada tuvo sus inicios a finales del siglo XIX, sin embargo, esta actividad recreativa originó lo que ahora conocemos como escalada deportiva, luego de que se celebró el evento “SportRoccia” en el año 1986, en Lyon, Francia.

Ahora este deporte regresa para su segunda edición en los Juegos Olímpicos (JO) de París 2024, con sus tres disciplinas diferentes, que son: búlder, dificultad y velocidad. Los atletas en todas ellas utilizarán anclajes fijados para poder escalar.

Para el formato de ‘dificultad’ los deportistas escalan con una cuerda e intentarán llegar lo más alto que puedan en una pared de más de 15 metros de altura, teniendo como tiempo seis minutos y sin haber visto la prueba con antelación.

En búlder los atletas tendrán que escalar una pared de aproximadamente 4.5 metros de altura, sin el uso de una cuerda, teniendo tiempo limitado y pocos intentos para poder completarla. El modo de clasificación dependerá por los obstáculos superados.

En velocidad es donde se vive una carrera contrarreloj por parte de los escaladores, pues en rondas de clasificación se viven formatos de uno contra uno, en un muro de 15 metros de altura y con una inclinación de 5 grados.

En este último formato el récord femenino le pertenece a Aleksandra Miroslaw de Polonia con 6.53 segundos y el masculino es de Kiromal Katibin de Indonesia, es de 5.00 segundos.

El debut de este deporte se dio en Tokio 2020, sin embargo, para la justa parisina recibirá un lavado de cara y presentará un nuevo formato en el que habrá dos series de medallas por género.

Esto consiste en que en lugar de que se compita los tres formatos en uno solo, ahora se dividirá en solamente velocidad o búlder y dificultad combinados.

El número de competidores se incrementa a 68, de los cuales 28 se disputarán una presea en velocidad y 40 en los combinados de búlder y dificultad.

Las competencias están programadas para disputarse del 5 al 10 de agosto en el Centro de Escala Deportiva de Le Bourget, en Saint Denis.

Congratulations to Desak Made Rita Kusuma Dewi, Emma Hunt, Matteo Zurloni and Long Jianguo who have qualified for the sport climbing speed event at Paris 2024! 🧗@climbbern2023 | @ifsclimbing | @Paris2024 | #IFSC #SportClimbing | #BernWCH | #BernToClimb pic.twitter.com/GGEDRAYLtL

— The Olympic Games (@Olympics) August 10, 2023