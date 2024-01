La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que diversos países del mundo han registrado una disminución en cuanto al consumo de tabaco por parte de sus pobladores. Esta reducción en el consumo de diferentes productos de la industria tabacalera representa un pequeño logro para evitar diversas enfermedades respiratorias.

En un comunicado emitido la tarde de este martes 16 de enero, la OMS señaló que desde 2022 las tasas de consumo de tabaco a nivel mundial han disminuido considerablemente. Además, mencionan que a comparación del año 2000, donde 1 de cada 3 adultos consumía cigarrillos, ahora el registro se ubica en 1 de cada 5.

Dentro del informe emitido por el máximo organismo de salud a nivel mundial, se detalló que al menos 150 países presentan una disminución en el consumo de tabaco entre sus pobladores, esto luego de implementar diversas medidas para su regulación.

En este estudio destacan Brasil y Países Bajos, quienes registraron el mayor porcentaje de disminución con un 35% y 30% respectivamente.

El estudio realizado por la OMS también reveló que los países de Europa y algunas regiones de la Asia sudoriental presentan los índices más altos de consumo entre sus pobladores, cada uno con un 25,3% y un 26,5% respectivamente.

En caso de que las tendencias sigan igual, la región europea en 2030 será la que registre los mayores índices en consumo de tabaco a nivel mundial, siendo las mujeres las principales consumidoras de cualquier producto manufacturado por esta industria.

