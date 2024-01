Xóchitl Gálvez, precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, cuestionó la responsabilidad que tiene la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum, en la caída de una dovela del tren interurbano México-Toluca.

“Claudia Sheinbaum (@ClaudiaShein) te pregunto: ¿Tú contrataste a la empresa a la que ahora se le cayó una trabe del tren interurbano? ¿El gobierno de la CDMX es responsable o no de ese tramo? ¿Otra vez descuidaron los protocolos de protección civil?. Hace unos meses tú presumías la supervisión de la obra”, señaló a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

En el texto también le pide a la exjefa de Gobierno, responder a los mexicanos, “Respóndele a los mexicanos. Te estoy hablando a ti, no a tus voceros”, se lee.

Continuidad es incapacidad. @ClaudiaShein te pregunto: ¿Tú contrataste a la empresa a la que ahora se le cayó una trabe del tren interurbano? ¿El gobierno de la CDMX es responsable o no de ese tramo? ¿Otra vez descuidaron los protocolos de protección civil? Hace unos meses… — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) January 16, 2024

Más tarde, a su llegada al aeropuerto de Campeche donde tendrá un encuentro ciudadano este jueves, Xóchitl Gálvez recordó que Claudia Sheinbaum fue a supervisar la obra del tren interurbano en mayo pasado, “y se ve que no supervisa nada bien; o sea que hay mucho que debatir. Me encantaría que aceptara”, declaró en alusión a los retos que le ha lanzado para debatir sobre diversos temas.

La precandidata del PAN, PRI y PRD expresó su extrañeza por la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) para hacer obligatorios sólo dos de los tres debates que organizará este Instituto.

“Me preocupa que todos los debates sean en la Ciudad de México, como si no existiera el sur del país, como si no existiera el norte del país. A mí me parece que los debates debieran de ser en el norte y en el sur del país y, además, en la Ciudad de México”, refirió.

Al aclarar que todavía no ve el detalle de las reglas de los debates oficiales, dijo que éstos

“suelen ser bien aburridos; o sea, por eso yo quiero debates sin esas reglas tan estrictas donde no puedes interrumpir, donde no puedes tomar más minutos”, por lo que insistió en que también se realicen debates en medios de comunicación con formatos más libres.

