No lograr las metas propuestas, pasar varias horas en el tránsito para llegar al trabajo y de regreso a casa, enfrentarse a jornadas laborales de más de nueve horas diarias, tener tiempo casi nulo para la convivencia con los seres queridos o desarrollar actividades personales puede desatar una depresión que desencadenará muchos problemas de salud,

incluido el suicidio, asegura el doctor Gerson Andueza López.

“Detrás de los estereotipos ideales laborales, existen muchas diferentes realidades que azotan a sus actores, los cuales pueden provocar problemas que afectan la salud mental pues vivimos en un mundo inmediato, de ajetreo, en el que la producción desafortunadamente importa más que el productor y no lograr esas metas te puede llevar a un colapso”, aclara en entrevista con 24 HORAS.

En el marco del Día Mundial de Lucha contra la Depresión, que se conmemora este sábado, la Organización Mundial de la Salud asegura que 121 millones de personas la aparecen a nivel mundial, por lo que se ha convertido en la principal causa de discapacidad, misma que merece especial atención y comprensión.

“De acuerdo con un estudio, a finales de 2021 había 3.4 millones de mexicanos con depresión, sin embargo, estoy seguro que existen otros tantos millones de personas que la tienen pero no han sido diagnosticadas y la de muchas personas es desencadenada por su desempeño laboral”, dice.

Pero el especialista también aseguró que en el caso de la sociedad mexicana, la cuestión cultural afecta mucho la cifra y las manifestaciones de la depresión.

“Es una realidad que las mujeres son las personas que más se tratan estas cuestiones, pero el estereotipo de masculinidad que no permite expresar sentimientos está aún muy latente en muchas personas, incluso jóvenes.

“Por ello es que la detección es aún complicada, pero que no esté detectada no significa que no exista. Por otro lado, hay un intento notable por hacer ver cómo afectan estas situaciones a las personas y que seamos más conscientes para cambiarlas”, continúa.

Otra realidad es la manera en cómo los trabajos abordan el tema y por qué existen campañas de concientización.

“A lo mejor ahora existen centros de trabajo en donde les puedes decir que faltaste porque estabas mal y puede que te comprendan, pero si pensamos en fábricas o maquilas, ahí quizá te regañen o te castiguen.“Es ahí donde viene un sentimiento de culpa que a final de cuentas no hace otra cosa más que afectar a la producción, por ello es que a los patrones les conviene tener tacto para tratar estas situaciones entre sus filas y a los empleados también, pues se trata de su salud”, añade.

HAY QUE PRIORIZAR LA SALUD MENTAL

Detectar la depresión no es fácil, pero el especialista afirma que si alguien se siente con una tristeza o desgano de más de 15 días continuos sin encontrar una razón real, es un signo importante, además de la falta de sueño, así como el sueño excesivos, son otros reflejos de que se atraviesa por un cuadro de estos.

“Es importante que si uno detecta esto en un ser cercano o que incluso tiene cambio de hábitos abruptos, se acerque a escucharlos, no tratemos de decirle que le eche ganas a las cosas porque el no poder hacerlo, a veces hace sentir peor, es bueno recomendarles el buscar a un profesional. Y es importante no sentir pena o vergüenza por recurrir a la ayuda psicológica”, finalizó el especialista.

En México, durante 2020 la tendencia a padecer depresión creció un 71 por ciento, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su informe Panorama de la Salud 2023.

Mientras tanto, los casos de ansiedad escalaron a tal punto que cinco de cada diez personas la tienen o presentan síntomas.