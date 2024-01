La tenista mexicana Renata Zarazúa consiguió el objetivo y entró al cuadro principal del primer grand slam del año, el Abierto de Australia.

Renata vino de atrás para hacer una remontada en el partido decisivo del torneo de clasificación, y superar a la jugadora australiana Destanee Aiava por 6-7 (5), 6-3 y 6-4 en un tiempo de 2:27 horas, para acceder al torneo australiano, por primera vez en su carrera.

Después de estar rankeada en el escalón 98 por la WTA, la tenista nacional de 26 años concretó su pase mediante un gran esfuerzo y con todo el apoyo del público. Ahora se registra como la tercera mexicana que disputará el Abierto de Australia.

Las dos primeras representantes tricolores que estuvieron en esta competencia fueron Elena Subirats en 1968 y Angélica Gavaldón durante el año 2000.

Este será el segundo Grand Slam para Renata Zarazúa en su carrera, después de acceder al cuadro principal de Roland Garros en 2020, donde se marchó en la segunda ronda. El debut de Zarazúa está marcado para el domingo 14 de enero. Su rival aún está por definirse.

Otros representantes mexicanos que participarán en el mismo certamen son Santiago González en dobles Varonil con el británico Neal Skupski. Guiliana Olmos, en dobles, con Han Ching Chan. Y Miguel Reyes, junto al alemán Daniel Altmaier.

History for Mexico 🇲🇽@RenataZarazuaOf is the first Mexican woman to reach the main draw in Melbourne in 2️⃣4️⃣ years.#AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/I3RbS10i6x

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 12, 2024