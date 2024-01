“Este año creí que no iba a nevar”, relata Leslie Anahi Alaniz Guerrero, una médico veterinaria originaria de México que lleva dos años y medio viviendo en Leigh, una villa ubicada en el condado de Colfax, Nebraska, que quedó prácticamente bajo la nieve en una tormenta que, “duró más de 24 HORAS”, cuenta.

“Este año creí que no iba a nevar, estuve checando los pronósticos del clima y no se esperaba nieve, pero hace semana y media cambió. Hay que estar monitoreando todos los días, para ver si habrá algún cambio”, contó en entrevista.

“Desde que llegué, nunca había visto una nevada así. El primer invierno (que pasé) nevó, pero fueron dos ocasiones y la nieve se derritió rápidamente. Y el invierno anterior empezó a principios de noviembre y se mantuvo hasta mayo”, agregó.

Pero esta vez fue distinto, no hubo ninguna alerta previa de una posible tormenta, que golpeó el estado desde el viernes pasado. “Alertas no hay, las únicas que llegan al teléfono es cuando hay tornados, pero por cualquier otra circunstancia no llegan, depende de uno estar verificando estar revisando las páginas del Servicio Meteorológico o las aplicaciones del clima”, aseguró.

“No he podido salir del pueblo, voy del trabajo a mi casa, no he podido ir al gimnasio, porque debemos esperar a que pasé el torton especial para que limpie las carreteras”, explicó al relatar los preparativos que deben realizarse antes de que llegue la nieve.

“Hay muchas situaciones que se deben hacer previas al invierno. Desde septiembre se debe uno preparar al comprar productos perecederos, sacar ropa de invierno, verificar que no haya fugas de aire, sellar todas la ventanas con masking tape y plástico, verificar la calefacción, etcétera”, comentó.

“Lo que sí hacen las autoridades es salir a limpiar las calles principales para permitir el tránsito, pero uno nunca sabe en qué momento pasará, hasta que deje de nevar”, explicó sobre las acciones del gobierno local.

Además, hay un incremento en los precios de los servicios, como los de la electricidad. “Los costos de la energía se elevan. En invierno al mes gasto en electricidad 200 dolares, sé de personas que gastan hasta 900 dólares. Normalmente pago 25 dólares al mes, ya con el uso del aire acondicionado”, indica.

Mientras tanto, medios estadounidenses reportaron apagones generalizados en medio de temperaturas bajo cero, con casi 500 mil hogares y empresas en Estados Unidos, más de 177 mil de ellos en Nueva York.

En Alabama, Georgia y Carolina del Norte la tormenta dejó al menos cuatro muertos. En otros estados hubo localidades paralizadas y cancelaciones de vuelos.