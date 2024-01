Imagine que es 2 de junio 2024, está delante de su boleta electoral y va a votar para Presidente de la República y los demás puestos de elección que le corresponden en su localidad. Ese día, por lo que usted votará será por la continuidad de la Cuarta Transformación (y de AMLO) o por un cambio de régimen y de Gobierno. ¿Ya lo pensó bien? Antes le pido analizar lo siguiente:

¿Mejoró la educación en México? No. Según las mediciones de la 4T no sólo no se mejoró, estamos peor.

¿Avanzamos en cultura y ciencias? No. Hay un grave retroceso del conocimiento en México.

¿Ha mejorado la seguridad pública? No. El país tiene la cifra más alta de muertes por violencia registrada en un sexenio.

¿Hay menos personas desaparecidas? No. A pesar del intento de la 4T por “rasurar” el censo de desaparecidos supera las 100 mil personas.

¿Hay menos corrupción? No. La corrupción se ha generalizado en el Gobierno en todos sus niveles.

¿Es más barata la gasolina? No. A pesar del menor valor del dólar, el combustible en México es uno de los más caros de América Latina.

¿Te han beneficiado las mega obras de AMLO? No. El aeropuerto “Felipe Ángeles” no despega, la refinería Dos Bocas no ha producido un litro de gasolina y el Tren Maya es el ferrocarril regional más caro del mundo.

¿Se terminó la carestía? No. En este sexenio, la canasta básica ha subido 82.15% (en pesos).

¿Gana usted más? No. Es un engaño, pues tanto la canasta básica, la gasolina y medicinas devoran los “aumentos” del salario mínimo.

¿El crédito hoy es más accesible? No. En este sexenio se ha encarecido el costo del crédito casi el triple, y la tasa de interés al consumo supera 60% anual.

¿El crédito a los pequeños y medianos empresarios, ha mejorado? No. Está en niveles superiores a 20% anual, lo que hace casi imposible su acceso.

¿Tienes mejores tarifas y servicios de luz? No. Las tarifas del recibo de luz no han dejado de crecer y el servicio de CFE ha empeorado.

¿Tenemos un mejor servicio de transporte? No. El metro de la CDMX se está cayendo a pedazos y el sistema público de movilidad en el país es un desastre.

¿Se logró descentralizar el Gobierno? No. La promesa de enviar a las secretarías de estado fuera de la CDMX no se ha cumplido. Todo se decide en Palacio.

¿Tenemos un sistema de salud como el de Dinamarca? No. Con la 4T se destruyó uno de los mejores sistemas de salud pública de AL y hoy el tema del abasto de medicamentos está peor que nunca.

¿Existe la libertad de expresión? No. Está acotada desde La Mañanera de AMLO, con muchísimos periodistas muertos.

¿Hay respeto a la separación de poderes? No. El Judicial está acosado por el Ejecutivo y el Legislativo está a merced de los caprichos del Presidente.

¿Se respeta a los migrantes? No. Hoy se les considera criminales y la crisis humanitaria a este respecto parece no tener fin.

¿Los militares regresaron a sus cuarteles? No. Hoy, las fuerzas armadas ocupan todos los espacios de la vida pública. Somos un país militarizado.

¿Tenemos mejores carreteras? No. Están en pésimo estado y son muy inseguras.

¿Se terminaron los monopolios? No. De hecho, se fortalecieron los monopolios públicos (Pemex, CFE, etcétera.) en contra de los consumidores.

¿Tenemos Instituciones más fuertes? No. El Presidente se ha dedicado a debilitar al INE, a la Corte, a la Cofece, etc.

Podemos elegir continuar así o pensarlo bien y votar mejor, pero eso sólo depende de usted. Lo único que le puedo sugerir es que reflexionemos si el “continuismo” es la mejor alternativa para México. Creo que no. Usted decide que es lo mejor para el país y su familia.

@Pancho_Graue

fgraue@gmail.com