La influencer Yeri Mua ha sido criticada por los usuarios en redes después de ser relacionada con el reguetonero Dani Flow.

La polémica dentro del mundo musical mexicano se ha encendido después de que la cantante y también influencer Yeri Mua fuera relacionada con el reguetonero Dani Flow tras revelar que sacará una canción con él.

Lo anterior después de que el “Rey del Morbo” hiciera algunas declaraciones sobre el caso de Nath Campos, en el cual acusó a el youtuber Rix por presunto acoso y abuso en contra de ella; incluso estuvo arrestado un tiempo.

Los comentarios por parte del reguetonero fueron lanzados en una entrevista, la cual se ha vuelto viral y ha provocado la crítica de las palabras mencionadas por Flow; estas fueron las siguientes:

“Sí fue una pendejda por lo que lo metieron a la cárcel, neta wey si a mí me pasara eso me daría mucho coraje, la morra esa no vale, la morra esa, o sea hay fotos de la morra esa con ese güey después de que pasó eso, o sea, me cagan esas morras”, arremetió Dani.

Pero parece ser que no solo a él lo funaron dentro de las redes, sino que también a Yeri Mua por haber dicho que muy pronto sacaría una canción con Flow.

Es por ello que la artista explotó ante las acusaciones y opiniones en su contra por colaborar con el reguetonero:

“Dejen de etiquetarme y atacarme por mamadas que dicen los unga unga. Aquí lo dejaré claro: si no veo una disculpa sincera ante las declaraciones en contra literal hacia la mujer, no saldrá jamás la canción ni habrá ninguna participación, es obvio. La pregunta aquí es ¿por qué me funan a mí?”.

La cantante está a nada de sacar su nuevo álbum, sin embargo, pidió no ser vinculada con las declaraciones de Dani Flow porque no tiene nada que ver con ello:

“Ahora sí, déjenme en paz. No me metan en polémicas asquerosas que no tengo nada que ver, plis gracias y buenas noches”, concluyó.

