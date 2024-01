Mediante una carta, la ministra Lenia Batres solicitó un ajuste de sueldo acorde a la Constitución, para recibir una remuneración menor a la del presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de redes sociales, Batres Guadarrama compartió copia de la misiva en la que pide al máximo tribunal que su remuneración como ministra no exceda lo determinado en la Carta Magna.

Asimismo, solicitó su inscripción al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y no al de algún seguro privado.

“En congruencia con lo que he expresado en múltiples ocasiones, solicité formalmente a la SCJN que mi remuneración como ministra no exceda lo que determina la Constitución, y que se me inscriba al ISSSTE, no a alguno de sus seguros privados”, escribió.

En congruencia con lo que he expresado en múltiples ocasiones, solicité formalmente a la @SCJN que mi remuneración como ministra no exceda lo que determina la Constitución, y que se me inscriba al ISSSTE, no a alguno de sus seguros privados. pic.twitter.com/XHh62wPF3N — Lenia Batres (@LeniaBatres) January 6, 2024

El 4 de enero, Lenia Batres asumió el cargo como ministra de la SCJN, por designación del Presidente López Obrador, ante la falta de acuerdo en el Senado.

Sumado a las peticiones en su misiva, Batres Guadarrama pidió que le sean otorgadas las prestaciones que conforme a derecho le corresponden, sin incluir seguro de separación individualizado ni cajas de ahorro especiales.

RM