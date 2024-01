Apoyada en sus más de ocho años como Manager de Operaciones Internacionales de Beisbol para América Latina con los Arizona Diamondbacks, la mexicana Mariana Patraca señala que tras un 2023 lleno de éxitos para el beisbol mexicano, con un tercer lugar en el Clásico Mundial, un oro centroamericano y un bronce panamericano, ahora toca mantener ese impulso positivo y que no se quede este deporte en un acontecimiento esporádico.



En entrevista con 24 Horas, la también coordinadora de la Selección Mexicana de Beisbol, que estuvo presente en la formación y desarrollo de la novena mexicana que tuvo su participación estelar en el pasado Clásico Mundial, señala que el apoyo a la pelota caliente debe persistir y no creer que por los resultados recientes el país ya es potencia y no hay más tareas por realizar.



“Lo importante no es llegar, sino mantenerse. Ahora que se abrió y pudimos demostrar de lo que somos capaces, debemos mantener ese apoyo, ya que muchas veces éste llega cuando está el éxito, pero en el proceso es cuando también se necesita”, afirmó la también ex seleccionada de softbol femenino.



Tras enfrentar una vida personal repleta de retos en busca de conseguir su sueño de llegar a la Gran Carpa, Mariana admite que aún hay labores pendientes en la parte formativa, como uno de los focos de principal atención que debe haber para el beisbol nacional. “El beisbol ha evolucionado mucho y creo que México debe seguir creciendo en las tendencias, con mayor preparación de entrenadores, a nivel formativo los padres tienen una relevancia fundamental con los niños y también el mantener el amor al deporte como clave”.



Sin buscar victimizarse por el recorrido que realizó para cumplir su sueño de trabajar en el beisbol norteamericano, que fue desde irse becada a Estados Unidos, agotar sus posibilidades como jugadora universitaria y el crecer su currículum mediante el voluntariado, Patraca señala que sí considera como una barrera natural el hecho de ser mujer en un ambiente pensado principalmente para hombres. “Hasta que no demuestras quién eres, sí es complicado llegar hasta donde estoy. Siento que a veces te toma el doble o el triple el seguir ahí”.



Sobre la actualidad de los Dbacks, que cayeron en la Serie Mundial de 2023 ante los Rangers de Texas, que irónicamente fue la primera organización que confió en Mariana, la mexicana apunta que la organización de Arizona se mantiene consciente del mercado latino y nacional que aún pueden explotar de mejor forma.

“El equipo tiene muy buenas relaciones con México. Somos el único cuadro de Grandes Ligas que el “mes hispano” lo realiza literalmente todo el mes. Tenemos eventos en coordinación con la Liga Mexicana del Pacífico y hacemos incluso una fiesta mexicana. Lo que sí nos falta es el jugador mexicano de impacto que te ayude a crecer la fanaticada”, agregó.