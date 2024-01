Todos los días, el hijo de la máxima leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez Jr. se mantiene subiendo videos a su cuenta de Tik Tok, en donde sus seguidores constantemente lo cuestión de qué es lo que le sucede físicamente, ya que lo ven “deteriorado” y con un semblante no muy positivo.

Julio hijo, por su parte, todo el tiempo trata de articular respuestas donde asegura que se encuentra bien, pero donde todo el tiempo se está quejando del trato que recibe por parte de personas allegadas a él o de críticos en los medios de comunicación.

En un nuevo intento por hacerse notar en las constantes publicaciones a través de sus redes sociales, Julio César Chávez Jr criticó a su padre y lo acusó de querer matarlo, luego de haberlo secuestrado durante tres años.



“Me quieren matar. Mi papá me está matando. Me quieren enviar gente para envenenarme y eso es lo que han tratado. Por eso no quieren ir a la corte, porque van a meterlos al bote a todos”, señaló el hijo de Julio César Chávez.



Además de asegurar que su padre es una “basura”, el ex boxeador profesional agregó que el multicampeón mundial golpeaba a su madre al punto de dejarla traumada y sin que ella pudiera hacer algo al respecto, para invitar a Chávez González a qué mejor busque apoyo profesional para su esposa y su hija.

Tras señalar que no se dejará de nadie, ni incluso su propio padre, Chávez Jr enfatizó que tras haber sido recluido durante tres años en contra de su voluntad, ha preferido apartarse de toda su familia, aunque eso no ha servido para que lo dejen vivir en paz.



Pese a los esfuerzos de la leyenda boxística, por tratar a su hijo y los problemas de drogadicción que acarrea desde años atrás, el paradero de Chávez Jr en Estados Unidos ha imposibilitado a Julio César Chávez padre de hacer algo por su hijo mayor, que no ha vuelto al pugilismo profesional desde su último combate en 2021.