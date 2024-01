Viktoriya Kotlyarova, exfutbolista ucraniana, falleció durante un bombardeo ruso a Kiev, la capital de Ucrania.

Así lo informó la Asociación Ucraniana de Futbol a través de su cuenta de X (@uafukraine).

La jugadora de 27 años, murió el viernes 29 de diciembre junto con su madre, Ludmila.

“El 29 de diciembre, la ex jugadora Viktoriya Kotlyarova (Chornovil) fue asesinada junto con su madre Ludmila en Kiev como resultado de un bombardeo enemigo por parte de los radicales”.

Kotlyarova formó parte de los clubes Spartak Chernihiv, Yatran Uman y Atex de Jiev, y era considerada una de las mejores jugadoras de su país.

Ese mismo día también se informó la muerte de Viktor Kobzisty, leyenda del baloncesto ucraniano y exjugador de la selección ucraniana, a consecuencia de otro ataque ruso.

“Hoy, durante el ataque con misiles rusos a Lviv, la leyenda del baloncesto ucraniano Viktor Kobzisty perdió la vida. Fue exjugador de la selección ucraniana, tres veces campeón de Ucrania, entrenador y Maestro del Deporte de Ucrania de categoría internacional”, escribió Roman Hryshchuk, miembro del Parlamento de Ucrania, en su red social.

