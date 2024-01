“Con esa misma línea, afortundamente ya nadien los toma en cuenta. Hay todavía mucha gente engañada, son millones todavía pero no son la mayoría. Pero sí hay que están engañados, y se dejan llevar por todas las mentiras que leen”.

Así restó importancia el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a los intelectuales que en días recientes han argumentado que su Gobierno alista una “elección de Estado” este año.

Lo anterior, durante su primera Mañanera de 2024, en la que se refirió a un texto de Jesús Silva-Herzog Márquez, en la que este desliza -como otros comentaristas nacionales- que este año, el Gobierno actual alista movilizarse para darle el triunfo a Claudia Sheinbaum -virtual candidata de Morena a la primera magistratura- por sobre Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial de la Oposición.

Ante esto, el titular del Ejecutivo dijo que:

“Ahora me encontré con el texto de Silva-Herzog, y me encontré con otros que van igual, de que vamos a hacer una elección de Estado, no, no somos iguales, no somos igual, nosotros no compramos votos, no usamos el presupuesto para favorecer a ningún partido, a ningún candidato, nosotros tenemos autoridad moral”.

Y con dicha autoridad moral López Obrador dijo que en caso de que el abuelo -Jesús Silva Herzog- del intelectual leyera lo que está escribiendo su heredero “se volvería a morir”.

A la par aprovechó para acusar que sus actuales críticos guardaron silencio en 2006 y 2012 cuando -presuntamente- él vivó un fraude que le “robó” la presidencia en ambas ocasiones:

“Se callaron, estos intelectuales del regimen antidemocrático cuando nos hicieron el fraude, ninguno, en los 2 fraudes, en 2006 en 2012, dijo nada. Al contrario, algunos de ellos firmaron un desplegado”.

Por esto, ahora para ellos todo lo que hace su administración está mal “y ahí están ‘ya vistes, que se demoró el Tren Maya, ya vistes que no salió a la hora Mexicana'”.

Y tras acometer verbalmente contra cierta parte de la intelectualidad, López Obrador les pidió despreocuparse ya que:

“Las elecciones van a ser limpias, libres, la gente va a votar por quién quiera, nosotros no vamos a repartir nada ni vamos a actuar con ellos, ni vamos a actuar como ellos, somos distintos, nos da mucho orgullo no tener un pensamiento conservador”.