El dueño de las Panteras de Carolina recibió una sanción tras ser captado arrojando una bebida a seguidores de Jacksonville.

Cabe recordar que el pasado 31 de diciembre del 2023 las Panteras de Carolina se midieron a los Jaguares de Jacksonville en el EverBank Stadium, partido correspondiente a la Semana 17 de la NFL.

Sin embargo, el equipo de Carolina perdió ante Jacksonville lo que ocasionó la furia de David Tepper -dueño de las Panteras-.

Tepper estaba en el palco VIP del estadio y al finalizar el partido arrojó una bebida a los fanáticos de los Jaguares, quienes estaba celebrando cerca de él, la victoria del equipo visitante.

A través de redes sociales se difundió un video del momento en que los seguidores de la NFL y de ambos equipos reprobaron el actuar de David Tepper.

Ante esta situación, este 2 de enero, la NFL sancionó con una multa de 300 mil dólares al dueño de Panteras, esto de acuerdo con Tom Pelissero, reportero de la NFL Network.

“Se espera que todo el personal de la NFL se conduzca en todo momento de manera que respete a nuestros fanáticos y refleje favorablemente a su equipo y a la NFL”, apuntó la liga en un comunicado.

Sobre su acción, David Tepper lamentó lo sucedido en el partido del domingo:

“Siento una profunda pasión por este equipo y lamento mi comportamiento el domingo. Debería haber dejado que la seguridad del estadio de la NFL se encargara de cualquier problema que surgiera. Respeto el código de conducta de la NFL y acepto la disciplina de la Liga por mi comportamiento”, declaró el dueño de Carolina.

Statement from David Tepper: “I am deeply passionate about this team and regret my behavior on Sunday. I should have let NFL stadium security handle any issues that arose. I respect the NFL’s code of conduct and accept the League’s discipline for my behavior.” https://t.co/HWHVwUo9gS

— Tom Pelissero (@TomPelissero) January 2, 2024