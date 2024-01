Con socarronería, así respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la carta que Xóchitl Gálvez, en la que le pide en lo que resta de su sexenio, se dedique a atender la seguridad en el país.

Este lunes, con motivo del Año Nuevo, la precandidata presidencial del PAN, PRI y PRD divulgó en su cuenta de X (@XochitlGalvez) una misiva al titular del Ejecutivo federal en el que le pide que deje de tomar a broma la seguridad del país y que:

“Deje de reírse de la gente, no se burle de las víctimas, no criminalicé a los jóvenes (…) deje de mentir diciendo que no hay problemas, no invente los datos, pero, sobre todo, deje de tomar a broma la seguridad”.

A lo que López Obrador contestó en su Mañanera de este 2 de enero: “Que el Presidente se ríe, pues ¿qué quieren, que yo esté petrificado?”.

Esto, porque -según su dicho- la precandidata de la alianza Fuerza y Corazón por México sumó a su equipo de campaña al publicista Alejandro Quintero -expublicista del expresidente Enrique Peña Nieto- a quien acusó de ser “el cerebro” de una campaña negra en contra de su administración:

“Estoy viendo que están regresando, un señor que le hizo la campaña a licenciado Peña Nieto, que fue exitosa la campaña publicitaria porque tenía a Televisa y a todos los medios, Alejandro Quintero, ya sé que regresó, es el cerebro, ahora en contra de nosotros no voy a decir para quién trabaja, por qué me puede cepillar (el INE)”.

Pese a ello, destacó que en la actualidad las campañas que se basan en las directrices de los publicistas “ya no funcionan”.

Y para ello, ejemplificó que los hechos de violencia registrados en Villahermosa, Tabasco fueron tratados de manera “muy mediática” por parte de la Oposición que -según su dicho- buscan difundir la idea de que la situación es la misma en todo el país:

“Buscan seguir usando el viejo dicho que si la calumnia no mancha, tizna (…) pero eso no funciona porque México ya cambió y la gente sabe de qué se trata, va a depender mucho de ella ciudadanos, de que no se dejen engañar”.

De ahí que recomendara a los candidatos que en este proceso electoral se dediquen a hablarle a los ciudadanos -al pueblo- con propuestas relacionadas con becas o apoyos.