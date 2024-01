A partir del 1 de enero de 2024, cientos de jugadores serán futbolistas libres para negociar con cualquier club de las distintas ligas de futbol alrededor del mundo. Debido a las actuales normas que establece la FIFA, todos aquellos jugadores que su contrato expire el próximo 30 de junio de 2024 podrán negociar por su cuenta con cualquier equipo.

A pesar de que los jugadores ahora tienen la facultad de negociar con cualquier club, los equipos dueños de su carta aún podrán realizar ofertas para poder alcanzar una renovación; la única oportunidad que perdieron fue la de sacar algún porcentaje de la venta de jugadores.

Te podría interesar: VIDEO: ¡En la NFL! Dueño de Panteras de Carolina arroja bebida a fans

Kylian Mbappé

Sin lugar a dudas el futbolista francés será el más buscado durante este mercado. La finalización de su vínculo con el PSG le permitirá escuchar ofertas, el Real Madrid suena como el más interesado y tras varios intentos de ficharlo por fin podrían hacerse de sus servicios.

Toni Kroos

Luego de haber renovado por una temporada más, el mediocampista alemán será de los futbolistas libres de este año. En medio de una incertidumbre sobre su estadía en el cuadro merengue, diversos clubes en Arabia, la MLS o un posible retorno a Alemania suenan como su posible destino.

Thiago Alcántara

Luego de que se hablara que el Liverpool decidió no ofrecerle una renovación de contrato, el jugador de 32 años busca seguir en la élite y debido a su enorme talento distintos clubes de Europa podrían hacerle una oferta los próximos meses.

Luka Modrić

Al igual que en el caso de Kroos, el jugador croata también finalizará su contrato con el Real Madrid este verano. A pesar de manifestar sus deseos de seguir en la casa blanca, la renovación en la plantilla con jugadores más jóvenes sería un impedimento para su extensión de contrato.

Good to be back and we keep going. Hala Madrid. 💪🙏 pic.twitter.com/Mg0kPNZs0a

— Luka Modrić (@lukamodric10) December 10, 2023