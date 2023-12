En la actualidad los videojuegos son parte esencial de la sociedad, no solo en el ámbito económico sino también en el cultural, por lo que año tras año se esmeran por presentar a los jugadores y fanáticos nuevos contenidos y este 2023 no fue la excepción.

A los éxitos de este año se suman títulos como “Alan Wake II”, “Armored Core VI”, “Avatar: Frontiers of Pandora”, “Dead Islands 2”, “Hogwarts Legacy”, “The Legends of Zelda: Tears of the Kingdom”, “Lord of the Fallen Marvel’s Spider Man 2”, “Mortal Kombat 1”, “Starfield”, entre muchos más.

Te podría interesar: Coahuila intensifica operativos para deportar migrantes

Estos juegos revolucionaron la industria del gaming, no sólo por su versatilidad de género, sino también por algunas innovaciones tanto gráficas como en el gameplay, lograron conquistar a miles de jugadores de todo el mundo.

Premiación a la alza

Casi para finalizar este 2023 se llevaron a cabo los Game Awards, una premiación a nivel mundial que cada año da un reconocimiento al videojuego que se considera que ofrece al jugador la mejor experiencia en diferentes campos como la creatividad y lo técnico.

En esta edición con más de 118 millones de visualizaciones y una audiencia máxima de 1.94 millones de espectadores simultáneos de acuerdo con sus redes sociales, Game Awards 2023 fueron un éxito a comparación del año anterior, pues dicha cifra representa un incremento del 15% en vistas.

Este año el ganador del Mejor Juego se lo llevó “Baldur’s Gate 3”, título que competía con juegos como “Alan Wake 2”, “Marvel’s Spider Man 2”, “Resident Evil 4” o “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”.

Otros de los ganadores de esta premiación fueron “Alan Wake 2” a Mejor Dirección de Juego, Mejor Narrativa, Mejor Dirección de Arte; “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” por Mejor Juego de Acción/Aventura; “Valorant” como el Mejor Juego de Esports, entre otras categorías más.

La escena competitiva a nivel mundial

La competencia de los videojuegos de manera profesional o mejor conocida como esports, presenció este 2023 un aumento significativo de espectadores y jugadores, demostrando el interés de los gamers por este tipo de espectáculos.

La final del videojuego “League of Legends Worlds 2023”, se convirtió en la emisión más vista de la historia competitiva del juego, pues de acuerdo con el informe de Sheep Esports, este enfrentamiento reunió a más de 6 millones de espectadores simultáneos a nivel mundial, superando a la edición anterior que contó con 5 millones 117 mil 699 espectadores.

Te podría interesar: AMLO inaugura tramo Cancún-Palenque del Tren Maya

El fin de una era

Sin embargo, no todo fue felicidad para el mundo del gaming, pues este 2023 se anunció el fin del Electronic Entertainment Expo (E3), evento icónico en el mundo de los videojuegos que surgió en 1995.

Durante el E3 empresas como Microsoft, Sony, Nintendo, entre otras, presentaban avances para sus próximos juegos, nuevas consolas e importantes novedades para la industria y tras su cierre, dejó las puertas abiertas a eventos como los Game Awards o el Summer Game Fest para tomar su lugar como el evento de videojuegos más importante para la comunidad.