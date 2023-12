Un chico canceló la cita a una mujer trans por “no ser mujer biológica”; chica rompe en llanto y divide opiniones.

A través de las redes sociales se difundió una historia de una mujer trans que indicó que su cita le canceló por “no ser una mujer biológica”.

De acuerdo con la joven, se vería con un chico a las diez, pero mencionó que desde las cuatro de la tarde no le contestó sus mensajes, por lo que rompió en llanto al ser cancelada su cita.

“Llevo como media hora intentando tranquilizarme, pero es que no puedo, no puedo. Todo esto viene por ser una chica trans. ¿Qué culpa tengo yo de ser una chica trans? Yo no he elegido ser una chica trans ¿Por qué tengo este p… problema?”, dijo la joven.

Mencionó que no entiende por qué debe de afrontar el rechazo, ya que “cada chico le cuento que soy trans. No los entiendo. No los entiendo. ¿Qué tengo que hacer?”.

La mujer indicó que el sujeto que conoció y con el cual se vería supuestamente ya sabia que era trans.

“Él ya lo sabía, pero no paraba de mandarme indirectas y yo no tengo por qué contártelo. No es como que vaya por la calle diciendo ‘hola, soy trans’. ¿Qué necesidad hay de eso?”, expuso la chica entre lágrimas.

Dijo ser una mujer más del mundo y reiteró que no entiende a los hombres, además de sentirse harta de que sea rechazada por lo que es.

Al final señaló que dijo al hombre que es trans y que no debe por qué hacerlo, ya que cada vez que lo mencionaba a otros chicos mostraban rechazo.

Ante los dichos y la historia de la chica, los usuarios de redes sociales dividieron opiniones, algunos mostraron su apoyo a la joven, mientras otros cuestionaron lo que dijo.

“Qué triste, la verdad”.

“Esta chica trans primero debe aceptar que es una chica trans, que ella no es mujer biológica”.

“Debe de haber por ahí alguien a quien no le importará que seas trans, pero te aseguro que el 99.9% de hombres no andarían con una mujer trans”.

“No pueden obligar a nadie a estar en una cita con una trans, cuando el otro lo que busca es una chica de verdad. Hay personas que sí les interesa este tipo de relaciones, pero lo que no, no están obligados a aceptar”.

Mujer trans rompe en llanto, porque su cita le canceló cuando ella le confirmó que no es una mujer biológica.

¿Qué opinan? ¿El hombre es homofóbico o solo ejercicio su libertad de elección? 🤔 pic.twitter.com/Wi8cdORRRR — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) December 27, 2023

