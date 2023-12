El cantante mexicano Fran Castelo fue futbolista pero una lesión en su rodilla derecha ocasionó que dejara de lado una de sus pasiones pero durante su infancia también tuvo a una fiel compañera: la música.

Y es que tras su lesión decidió estudiar música y armar su propio proyecto en medio de la pandemia. Así es como Castelo ha buscado hacerse de un lugar en la industria y de forma independiente.

“Yo siempre estuve enamorado de la música pero sí lo compaginé con el fútbol. Jugué hasta los 18 años por una lesión en la rodilla. Me encaminé a la música desde los cuatro años.

“A los 19 y 20 años hice mi carrera en Londres y ahora a mis 25 he hecho un proyecto más desarrollo. Fue muy frustrante que te corten el camino pero aproveché mucho al tomar terapia y empecé a escribir canciones, eso me sanó”, declaró para Sonar 24.

Y es que Fran es consciente de que esta carrera es complicada y más si se es independiente. La depresión en medio de la pandemia y la soledad lo motivaron a escribir sus tracks.

“La música siempre ha estado ahí y es lo que me ha cobijado. En la pandemia me la pasé solo y deprimido en Londres. Ahí me fui encaminando a hacer temas. La verdad ha sido dificil, la artisteada es dificil. En el área emergente hay mucha competencia pero he desarrollado el sonido que tengo”

En su paso por las instalaciones de “Canto de Sirena”, Fran Castelo compartió que esta canción fue creada tras una etapa en la que vivió toxicidad en una relación.

“Como buen signo Cáncer soy muy enamoradizo y como buen mexicano hablo del amor y desamor. El drama está presente y en este tema se refleja el gusto a una persona, viene de algo intimo. Viene de una etapa en la que tuve una relación tóxica, cuando corto el ciclo busco personas que me sumen y que no me resten”, agregó.

Conoce más de él en el siguiente clip.

LDAV