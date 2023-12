El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, dimitió al cargo de Coordinador de Desarrollo Sustentable de la coalición Fuerza y Corazón por México.

En su cuenta de X, el exaspirante presidencial señaló que, en reuniones privadas fue objeto de descalificaciones de Xóchitl Gálvez, precandidata presidencial del PRI, PAN y PRD.

“Ante las constantes descalificaciones de las que he sido objeto en varias reuniones privadas por parte de Xóchitl Gálvez”, indicó.

Abundó que “en un acto de congruencia he decidido no aceptar la encomienda que me hiciera en su equipo de Fuerza y Corazón por México”.

Apuntó que “desde lo más profundo de mi corazón, anhelo que ganemos la presidencia de nuestro país y tengan por seguro que desde mi trinchera, abonaré como siempre lo he hecho a que el México que soñamos sea una realidad”.

