En un reciente comunicado, la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA) dio a conocer algunos detalles acerca de sus próximos torneos a realizarse en 2024, entre esos detalles se reveló que la famosa Copa Intercontinental regresará con un formato distinto al que tenía hace varios años.

De acuerdo con la información revelada, este nuevo certamen se llevará a la par del Mundial de Clubes con la diferencia de que uno se llevará a cabo cada año y el otro cada cuatro años, recordemos que anteriormente este trofeo era disputado por campeones de la Conmebol y de la UEFA.

Celebrado de 1960 hasta 2004, la Copa Intercontinental fue precursora de lo que conocemos hoy como el Mundial de Clubes, en aquel entonces, los máximos ganadores fueron Real Madrid, Boca Juniors, Milán, Peñarol y Nacional de Uruguay, cada uno con tres títulos.

Una de las ediciones más recordadas fue la del año 2000 en la que el Boca Juniors de Carlos Bianchi derrotó a los ‘galácticos’ del Real Madrid, este equipo fue el mismo que vencería a Cruz Azul en 2001 en la final de la Libertadores y que tenía a figuras como Riquelme, Palermo, Battaglia, Burdisso y más.

El regreso de este certamen reunirá a los equipos campeones de cada confederación y los eliminará en rondas previas, el campeón de la Champions League será en único equipo que tenga acceso directo a la final.

La primera ronda de eliminación se llevará de manera altera año con año entre el campeón de Asia y de África contra el campeón de Oceanía, el ganador de esta llave se enfrentará al equipo que no haya disputado la ronda de eliminación (ya sea de Asia o África, dependiendo el caso).

El ganador de esta segunda ronda se enfrentará al equipo que salga victorioso de la llave entre Concacaf y Conmebol, todo para definir al ganador que se enfrentará al campeón de UEFA en la gran final, la cual se llevará a cabo el 18 de diciembre de 2024 con sede a definir.

