Luego de la pandemia que hizo modificar al mundo entero y cambió las industrias productoras, así como también nuestro consumo, los conciertos son uno de los tipos de entretenimiento, digamos, más beneficiados, específicamente en la cantidad de espectáculos que pronto se llevarán a cabo en México.

Las noticias sobre nuevas presentaciones no escasean en el día a día. Con ello, el anuncio de la venta de los boletos, las preventas, con qué tarjeta se podrá hacer el pago, en qué lugar será, etcétera. El ritual completo que comienza con gastarse los ahorros y concluye con la garganta hecha trizas.

A propósito, de entre toda la variedad, ¿cuáles son las preventas (o ventas) de conciertos activas para el 2024? Aquí te contamos:

Ma’ you know what’s up 💞 ¡El trap de Young Miko llegará a MTY, GDL y CDMX pa’ sacarle fuego a la tarima! 🔥 #PreventaCitibanamex : 18 de diciembre. Venta general a partir del 19 de diciembre. pic.twitter.com/WjnZr3s2u9

Here we go!! General on-sale starts today for Latin America in Peru, Buenos Aires, Mexico City and Monterrey. pic.twitter.com/ySnjOHklNZ

— Jonas Brothers (@jonasbrothers) December 15, 2023