La famosa plataforma de streaming conocida como Twitch está nuevamente en el ojo del huracán, esto debido a las nuevas políticas que se han habilitado para los creadores de contenido, pues se han permitido los “desnudos artísticos” dentro de las transmisiones en vivo.

A través de un comunicado, se detalló que las políticas anteriores relacionadas con el contenido sexualmente sugerente y contenido sexualmente explícito fue modificado debido a que muchas veces llegaban a ser confusas y provocaron el baneo de varias cuentas, en muchas ocasiones injustificadas.

Ahora, Twitch habilitó los llamados “desnudos artísticos”, no solo para los streamers de la vida real, también para los llamados vtubers, estas transmisiones serán permitidas siempre y cuando se habilite una etiqueta especificando la clasificación de contenido (CCL).

Estas modificaciones también permitieron el regreso de bailes eróticos como el “twerk”, por lo que las y los streamer podrán volver a realizar estos movimientos sin temor de ser baneados temporalmente o permanente de la plataforma.

A pesar de que se comenzarán a implementar estas etiquetas de clasificación de contenido (CCL), en la pantalla de inicio de Twitch seguirán apareciendo las miniaturas de este contenido sugerente, es al momento cuando los usuarios decidan entrar a la transmisión si aceptan o no este contenido.

Esta decisión ha causado mucha controversia entre creadores y consumidores, pues señalan que se está fomentando la sexualización del contenido a cambio de bits y vistas.

Incoming! Exciting year-end updates headed your way.

See what’s new in Twitch Product and Policy on Patch Notes with guest, Twitch CEO @djclancy999.

Follow along with all the updates here👇 Today at 12pm PT at https://t.co/xoTh1bov6T. pic.twitter.com/Dn55Iu0G53

— Twitch (@Twitch) December 13, 2023