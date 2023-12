Camila Valero está muy emocionada por ser la protagonista de la serie Juana la Virgen junto a Brandon Peniche. Es una historia de origen venezolano, que después se hizo muy popular en su versión en Estados Unidos.

Camila está nerviosa, pero seguirá los consejos de su mamá Stephanie Salas, quien le dijo que debe divertirse mientras trabaja al igual que su abuela Sylvia Pasquel, que siempre está cerca, de hecho vio la serie Pacto de Silencio en dos días y la felicitó ampliamente.

Eduin Caz sostiene que se retiró hace 4 meses y sigue firme en su deseo de alejarse de los escenarios, ya que logró lo que quería y desea dedicarse a otras cosas; le preguntaron porqué decidió eso y contestó: ‘porque tengo muchos Hu3v0s’.

Eduin se sigue llevando con los integrantes de Grupo Firme y sabe que ellos tienen que seguir trabajando y aunque no quiso contestar, todo indica que se lanzará como solista.

Héctor Soberón vive en México, después de 20 años de matrimonio, le dolió mucho cuando su esposa le dijo que se había acabado el amor, pero tuvo que aceptarlo, “de hecho, ella ya sale con otra persona’”, dijo.

El actor insiste que lo han juzgado en los medios, porque nunca hubo una denuncia y no le han dado presunción de inocencia, la mayoría, le creyó a Michelle Vieth.

Irina Baeva siempre responde lo que le preguntan, pero jamás dará su opinión sobre otros famosos, porque los respeta y desconoce por lo que están pasando.

Karol Sevilla y Mario Bautista llegaron a una alfombra verde juntos, pero entraron separados, ambos niegan una relación romántica. Mario dijo que Karol es divertida y tiene una “vibrita” muy linda.

Christian Chávez por fin puede expresarse y vivir a su manera, durante años se reprimió porque no lo dejaban decir que es gay, en la exitosa gira de Rebelde; por eso, ahora no se limita y se viste como se le da la gana.

Aracely Arámbula aclaró que no fue notificada para cobrar los billetes de depósito que Luis Miguel dejó en el juzgado, por concepto de pensión alimenticia de sus hijos; pero resulta que la notificaron en un domicilio que no es el de ella, le dejaron el documento pegado en la puerta y la actriz no vive ahí. ¿Será que no tienen la dirección correcta o le están jugando chueco para decir que Aracely no necesita el dinero para mantener a los menores?

Alex y Chela Lora acaban de regresar de un largo viaje y no saben qué pasa en la vida de su hija Celia, así que desconocen si anduvo con Lizbeth Rodríguez; sin embargo, Chela dijo que no harán caso de personas que buscan hacerse publicidad.

Por su parte, Lizbeth dice que le dio tristeza que Celia la haya negado, porque sí tuvieron un romance y no entiende qué pasó, ya que supuestamente estaban muy contentas.

Tengo un pendiente: ¿Porqué Celia negó rotundamente a Lizbeth y dijo que era una broma que se salió de control?

