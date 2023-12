El fin del 2023 está a la vuelta de la esquina y el cantante Marco Mares utiliza esto no solo para cerrar un año con grandes logros sino para dar un paso hacia lo siguiente en su carrera, pero siempre con una reflexión acerca de Los Amores, su más reciente álbum.

“Fue un año fenomenal, empecé la gira en agosto, pero antes de eso hubo mucho trabajo en la mesa, las colaboraciones son algo que me gustó bastante porque ahí estaba compartiendo créditos con gente como Caloncho, que admiraba demasiado y de repente ya poder trabajar a su lado te cambia la forma, incluso de percibir tus canciones”, señaló el cantante en entrevista con 24 HORAS.

“El concepto de Lo Felices nace así tal cual, de lo que vemos en las redes sociales, de las apariencias que uno compra en las fotos de Facebook o de Instagram en donde los enamorados no se cansan de subir fotos de ellos y les di ese nombre, como si habláramos de una familia que se apellida Rodríguez o algo por el estilo, pero creo que conforme he presentado este álbum he cambiado primero, la manera en cómo me siento sobre el escenario porque entre más pasa el tiempo, la gente lo siente diferente”, continuó.

Pero como todo lo que empieza tiene que terminar, el 10 de diciembre es la fecha en la que Marco Mares dará carpetazo a su gira promocional de Los Amores en el Auditorio Black Berry.

“Todavía no termino y creo que ya me siento un poco nostálgico por algunas cosas, como dejar atrás tantas canciones, porque sé que ya es momento de meter al baúl algunos temas que me gustan mucho pero que son b sides y que a lo mejor la gente no considera protagonistas.

“También he tratado de que todo sea muy conceptual, visuales que vayan con la canción, que proyecten ciertos colores y puedan dar una atmósfera determinada, todo eso se va a guardar y ahora serán recuerdos pero también estoy emocionado por seguir adelante y ver a dónde más puedo llegar”, comentó el intérprete.

“Habrá algunas sorpresas este 10 de diciembre definitivamente, hay que cerrar con todo, por lo pronto me quedaré con las ganas de alternar con los artistas con los que colaboré y siento que es en gran parte algo en lo que tendré puesta la mirada el Los Felices”, dijo.

Para el cantante es fundamental el trabajo continuo, pues asegura que esta es la manera en que trabaja normalmente, pues desde ya, tiene ideas para lo que seguirá en su carrera.

“Tengo muchas cosas en mi cabeza, principalmente para escribir letras de canciones, el problema viene a la hora de la música, no me gusta quedarme en el mismo lugar, me gusta experimentar diferentes ritmos y géneros, por ahora no tengo del todo definido como pienso que sonará mi siguiente disco y es que no me gusta publicar nada que no me haya convencido al 100 por ciento; soy un poco complicado, pero de que tengo ganas y material para ya trabajar en lo próximo, las hay”, finalizó entre risas.