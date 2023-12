A pocos días de que se acabe el año te dejamos algunas declaraciones políticas que fueron las más polémicas de este 2023.

Durante el trascurso del año, el mundo de la política también se vio envuelto en polémicas después de diversas declaraciones que realizaron los funcionarios con respecto a algunos temas sobre los que quisieron opinar.

Por esta razón aquí te dejamos algunas, frases o comentarios que fueron lanzados por varios políticos y que se hicieron polémica, logrando ser tema por semanas o hasta meses.

Javier Milei vs Andrés Manuel López Obrador:

El actual Presidente de Argentina se ha visto varias veces en medio del huracán después de lanzar varias declaraciones polémicas, sin embargo, una de esas fue con referencia al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En esta opinión, Milei arremetió contra AMLO después de que manifestara su apoyo hacia Gustavo Petro en las elecciones de Colombia, esta fue la siguiente:

“López Obrador es verdaderamente patético, lamentable, repugnante. No solo por el tema de intervención, sino por la fatal arrogancia. Quién es él para decir lo que es votar bien o qué es votar mal. Quién es López Obrador para decirle a cada uno de los colombianos qué es los es votar bien y qué es lo que es votar mal”.

Andrés Manuel López Obrador vs Xóchitl Gálvez:

Las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la candidata presidencial por el Frente Amplio, Xóchitl Gálvez, también dieron mucho de que hablar durante este 2023.

Lo anterior después de que AMLO fuera señalado por violencia de género tras las opiniones que lanzo.

Una de ellas fue la siguiente:

“Solo vale por ser una mujer nacida en un pueblo de Hidalgo”, “es un pelele, un títere, una empleada de la oligarquía a la que únicamente van a utilizar”, “los medios de comunicación solo hablan bien de ella por órdenes de tal grupo de hombres”.

Sandra Cuevas:

Dejando a un lado los operativos diamantes y más escándalos sociales en los que ha estado involucrada la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, existen diversas declaraciones, las cuales se han viralizado y han logrado formar parte de este recuento.

Una de las más populares fue cuando en un evento público demostró el amor propio que se tiene frente a sus simpatizantes e incluso sus frases se han popularizado dentro de las redes sociales, una de estas es la siguiente:

“Y no de broma, eh, si yo no fuera Sandra Cuevas, yo amaría a Sandra Cuevas, quisiera a una mujer como Sandra Cuevas, yo amo a Sandra Cuevas, estoy enamorada de Sandra Cuevas, así ustedes, ámense, y quiero ser mejor cada día por ustedes mismos, no por nadie más, ni por el novio, porque luego el novio se encuentra cualquier pelusa y se va. Háganlo por ustedes mismas, crezcan”.

Vicente Fox vs Mariana Rodríguez:

El expresidente de México, Vicente Fox forma parte de este listado después de llamar a la empresaria e influencer Mariana Rodríguez, como “dama de compañía” esto debido a que es esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García.

Lo anterior provocó que la cuenta de X de Fox fuera dada de baja, además de que Rodríguez rompió el silencio y le dedicó unas palabras:

“Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar”.

Lilly Téllez:

La Senadora del PAN Lilly Téllez también fue otro personaje que durante este 2023 se encontró en medio de polémicas, sin embargo, una de las más grandes fue cuando compartió su opinión respecto a lo sucedido con una mujer trans que fue sacada de los baños femeninos de la Cineteca Nacional.

Téllez aseguró que ese hecho no fue discriminación y lo difundió por redes sociales:

“Esto NO es discriminación. Los baños de mujeres, son de mujeres. Ya basta de tolerar lo que es irracional e ilógico“.

Lo anterior hizo que le llovieran críticas en redes tachándola de divulgar discursos de odio y discriminación.

