Por fallas en el motor, un avión se vio obligado a aterrizar de emergencia dentro del aeropuerto de la ciudad de Xiamen en China.

Momentos de terror vivieron los pasajeros de un avión, el cual sufrió fallas en el motor y por ende tuvo que aterrizar de emergencia dentro del aeropuerto que está ubicado en la ciudad de Xiamen en China.

De acuerdo con lo reportado por medios locales, se trató de un vuelo que fue efectuado por la aerolínea China Eastern el cual estaba realizando la ruta que va de Shanghái a Hong Kong, sin embargo, por este contratiempo tuvo que aterrizar en otro aeropuerto.

Aunque hasta el momento no se ha informado el motivo por el cual fue dañado el motor, el avión pudo aterrizar sin ningún problema en Xiamen.

Asimismo ha trascendido que los pasajeros fueron quienes escucharon un estruendo, además de haber visto uno de los motores “humeando”.

China Eastern Airlines A330-343 makes emergency landing at Xiamen Airport after suffering an uncontained engine failure. Heavy vibration was observed in the cabin during the incident. pic.twitter.com/wWg3Di6KmP

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) December 3, 2023