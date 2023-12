El presidente Andrés Manuel López Obrador, en el Día internacional de las personas con discapacidad, inauguró el Centro de Rehabilitación del Teletón (CRIT) en Mazatlán, Sinaloa. Nos faltan 10 meses en el gobierno, pero así como se dio ese nivel constitucional a la pensión para adultos mayores, eso mismo voy a hacer para que personas, personitas, niños, niñas con discapacidad, también sea un derecho constitucional y esté quien esté no puedan quitarles y se les garantice el derecho a la rehabilitación también. Estuvo acompañado por el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga; el presidente de Fundación Teletón, Fernando Landeros, y los empresarios e integrantes del patronato de la Fundación, Carlos Bremer, Ricardo Dagdug, Juan Diego Gutiérrez Cortina, Mauricio Vázquez Ramos, Diego Ibarra, José Antonio Palacios y Francisco González. Lopez Obrador dijo que no se puede presumir con sombrero ajeno, pues ese centro es posible gracias a la gente y a los directivos de Teletón. El centro estará dedicado a atender casos de niños con autismo y discapacidad motriz. López Obrador recordó que el gobierno federal no tiene convenios ni apoya a otras organizaciones sociales o civiles pues, advirtió, se dispersan los apoyos y no llegan a quien deben llegar. La única organización no gubernamental con la que tenemos un convenio es con el Teletón. Nada de que soy de la organización niño feliz dame dinero, ¡No, eso se acabó, el dinero se quedaba en el camino o llegaba con piquete de ojo. Sólo confiamos en el Telefón porque es la única organización social con la que tenemos convenio, entre otras cosas, porque le tenemos mucha confianza a Fernando Landeros, lo mismo al patronato que son empresarios con dimensión social. Recordó por eso que al asumir el gobierno había muchos programas, pero también mucha burocracia, por lo que el gobierno que encabeza optó por menos programas pero universales y con entrega directa. Hoy es directamente, por eso de 35 millones de hogares a 30 millones, al menos, les llega un programa social. Landeros, presidente de la Fundación, destacó que el funcionamiento de Teletón se debe también a las becas para la rehabilitación aplicadas en este gobierno y que hoy son casi 30,000 en todo el país. El gobernador Rubén Rocha aseguró que el Centro de Rehabilitación es un santuario humanista y garantizó que habrá financiamiento para mantenimiento del CRIT, que fue construido en un predio donado por el estado.

Samuel García renunció a su aspiración de buscar la Presidencia de la República y reasumió el cargo de gobernador para el periodo que fue electo 2021-2027, luego del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que determinó que el vicefiscal Luis Enrique Orozco asumiera como mandatario interino. Samuel García ahora el ex precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, retomó sus actividades ostentándose como gobernador de Nuevo León y descartó que haya dos mandatarios estatales, desacato o indefinición sobre la gubernatura. Si les soy sincero, si quería participar por la presidencia, crecimos bastante en 10 días, yo ya me veía en primer lugar en enero, pero Nuevo León vive su mejor momento y no lo iba a sacrificar por una campaña, pero nos vemos en el 2030. Las primeras horas del sábado 2 de diciembre el estado quedó en indefinición sobre la gubernatura, pues entró en vigor el interinato de Luis Enrique Orozco, como ordenó el Congreso local, y al mismo tiempo comenzó a correr el periodo de licencia al cargo de Samuel García, quien aspiraba a la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano. Por haber reasumido sin que el Congreso conociera y resolviera sobre esa decisión, el presidente del Congreso del estado, el diputado panista Mauro Guerra, ha advertido que Samuel García desacató la decisión del Poder Legislativo de haber designado y tomado protesta al gobernador interino Luis Enrique Orozco. Si el ciudadano Samuel García Sepúlveda quiere quedarse ilegalmente en su cargo, será bajo su responsabilidad constitucional y electoral. La decisión de regresar al cargo deberá ser analizada por el Congreso, pues no fue notificada antes de que comenzara la licencia del mandatario, de acuerdo con los legisladores opositores, de Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI). Samuel García aseveró que irse de licencia es un derecho y por tanto puede decidir tomarla o no. No hay ninguna incertidumbre porque una licencia es un derecho humano de la persona, no es una obligación. Cuando yo decidí no participar y no usar la licencia en automático como gobernador constitucional reasumo funciones, desairó la licencia y eso es suficiente.

La presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, participó en la “Conferencia internacional sobre autosuficiencia alimentaria y agroecología en un mundo multipolar”, que se llevó a cabo con la colaboración de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Frente Parlamentario contra el Hambre y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, entre otras organizaciones. La legisladora reiteró su voluntad para lograr la autosuficiencia alimentaria en México e impulsar la agroecología, como un modelo integral que permita la producción agrícola sostenible. Refrendó su compromiso para continuar con el trabajo legislativo, de la mano de otros parlamentarios, para lograr la autosuficiencia alimentaria en nuestro país. Es muy importante hablar de agroecología en un mundo que nos está pidiendo cambiar los sistemas de producción agrícola por unos más sostenibles. Nosotros tenemos la experiencia y la convicción para seguir fortaleciendo el sector agroalimentario. La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores afirmó que la única manera de prevenir epidemias en materia de salud, es que se garantice una alimentación sana, sostenible y adecuada para la población. Refirió que en nuestro país cuatro de cada 10 niños tienen obesidad, mientras que para el caso de los adultos, la padecen siete de cada 10 personas; además de que 12 millones de personas padecen diabetes. Subrayó que tiene 30 años en la lucha para que en nuestro país se elevara a rango constitucional el derecho humano a la sana alimentación. Lo logramos hace 10 años y acabamos de aprobar la Ley General de Alimentación Adecuada, como la única manera de prevenir epidemias en materia de salud, que están haciendo mucho daño.

La precandidata única de la coalición “Seguimos haciendo historia” a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y Mariana Rodríguez lamentaron que el PRI y el PAN hayan querido imponer a una persona que no fuera del grupo de Samuel García en Nuevo León, lo que provocó que el emecista desistiera de buscar la Presidencia de México. No me parece que hayan querido imponer a alguien que no venía del equipo de Samuel García, esa es mi opinión personal, las elecciones se ganan con votos no imponiendo a alguien, dijo Sheinbaum durante un evento de precampaña. Yo, cuando dejo la Jefatura de Gobierno fue por unanimidad que se queda Martí Batres, que es mi secretario de Gobierno. Mariana Rodríguez, esposa de Samuel, dijo que en Nuevo León hay un Congreso vendido y corrupto, lleno de integrantes del PRIAN. Samuel pidió se asignara a su Secretario General de Gobierno, Javier Navarro, como encargado de despacho por estos seis meses que pidió licencia, y el Congreso asignó a vicefiscal de Nuevo León, quien no ha demostrado más que incompetencia, corrupción y ser un aliado y empleado del PRIAN. Quisieron negociar los del PRIAN con el Estado para así asignar a Javier Navarro con dinero, con posiciones de la Fiscalía, pero si Samuel lo hacía sería solo ser incongruente con lo que hemos combatido.

El senador Ricardo Monreal se lanzó contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el fallo a favor de la designación del gobernador interino de Nuevo León, Luis Enrique Orozco en lugar de permitir el regreso de Samuel García a sus funciones. Ricardo Monreal se posicionó a favor del ex aspirante presidencial, pues dijo que era alejado de la Constitución impedir que asuma un puesto popular quien fue votado de la misma manera y abundó en que aún cuando este pidió licencia, podía regresar a sus funciones incluso antes del plazo acordado. Calificó de más grave la intervención de la SCJN en el caso, pues dijo que era indebido al interferir en el proceso electoral en curso, extendiendo a las elecciones, su diferencia con el ejecutivo federal, pues acusó que tendrían acuerdos con la oposición. Ya que la SCJN respaldó el nombramiento de Orozco Suárez como gobernador interino por parte del Congreso de Nuevo León. Es muy delicado y muy grave para la vida institucional para la vida democrática del país que el Poder Judicial haya tomado tal decisión. Las fuerzas políticas contendientes en la renovación presidencial deben tener extremo cuidado porque la Suprema Corte ya tomó partido, lamentablemente.

Las senadoras Geovanna Bañuelos, Cora Pinedo Alonso y Martha Márquez, y el senador Joel Padilla, ante la inminente crisis de agua que atraviesa y atravesará el país en los próximos años, solicitaron a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los sistemas locales de agua, informar sobre las acciones y medidas que se realizarán para enfrentar el problema de desabasto de agua durante el año 2024. Mediante un punto de acuerdo, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo también conminan a la Conagua para que en coordinación con la Secretaría de Gobernación diseñen e implementen las acciones necesarias para proteger el derecho humano al agua privilegiando la provisión de agua potable para consumo humano. Los legisladores piden a la Secretaría de Educación Pública en coordinación con la Conagua y sus homólogas en las 32 entidades federativas, implementen una campaña nacional de concientización sobre la fundamental importancia del cuidado y preservación de los recursos acuíferos. Lo anterior para dar a la población herramientas para utilizar este recurso de manera prudente y razonable y enfatizando los riesgos que implica el desperdicio de este recurso, así como a los riesgos a los que se enfrenta nuestra sociedad ante la falta del agua en la vida cotidiana. La coordinadora del GPPT, Geovanna Bañuelos, señaló que derivado de las constantes temporadas de estiaje en todo el país, hoy enfrentamos un reto nacional gigantesco: la escasez de agua. Informó que recientemente la Comisión Nacional del Agua alertó que en el caso de la Ciudad de México y Zona Metropolitana el almacenamiento del Sistema Cutzamala sólo alcanza para suministrar el líquido hasta el 26 de junio de 2024. No obstante, dijo, la situación de desabasto afecta a todas las entidades de la República y en el caso específico de Zacatecas destacó que de acuerdo con datos obtenidos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, hasta el 20 de noviembre del 2023, la disponibilidad de agua en presas de almacenamiento para uso agrícola presenta niveles críticos. No lo olvidemos, el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. Es por eso que el agua debe tratarse fundamentalmente como un bien social y cultural, y no solo como un bien económico. Geovanna Bañuelos advirtió que ante el panorama que se espera para el 2024 y siguientes años, resulta imperativo garantizar un futuro sostenible del planeta y sus habitantes. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo sabemos que la escasez del agua está ligada a diferentes circunstancias; el calentamiento global, la sobrepoblación, la poca regulación que existe para el uso que las grandes empresas, el desperdicio de agua, entre muchos otros, pero es necesario tomar cartas en el asunto y abordar la problemática para conocer cómo actuar y como garantizar este recurso a todas y todos los mexicanos. Finalmente, la líder petista reiteró que el acceso al agua es un derecho humano, por lo que es necesario tomar acciones serias por el bien de la nación, de la población y sobre todo de las personas que se ven más afectadas por esta situación.

La aspirante oficialista a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada, mantuvo a lo largo de la semana, reuniones privadas con liderazgos del partido Morena. Para el miércoles 29 de noviembre, Brugada viajó a Jalisco para participar en el foro “Globalización y Nearshoring; La emergencia de las Ciudades”, dentro de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en la que fue una de las ponentes. La presentación de la iztapalapense en la FIL de Guadalajara se dio a pesar de las críticas lanzadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien calificó ese evento como un cónclave de derecha.

Salomón Chertorivski, precandidato único de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno viajó a Guadalajara a presentar su libro titulado “Una Ciudad Mejor que Ésta” en la que expuso las principales problemáticas de la capital y las posibles soluciones. Desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el emecista criticó que con la aspirante presidencial y exjefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, a la capital del país regresó la regencia que se encuentra a las órdenes del ejecutivo federal. El pasado martes 28 de noviembre, Salomón Chertorivski solicitó y obtuvo su licencia por tiempo indefinido como diputado federal con efectos a partir del 1 de diciembre, para dedicarse de lleno a su precandidatura a la jefatura de gobierno. El resto de la semana, el emecista tuvo reuniones con militantes de Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.

El aspirante aliancista a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, enfrentó un conflicto administrativo en el Congreso de la Ciudad de México. La tarde del 29 de noviembre, Taboada envió a la presidencia de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México su solicitud de licencia definitiva al cargo de alcalde de Benito Juárez para dedicarse de lleno a sus actividades partidistas tras concluir su licencia por 41 días. Al no existir quórum para la aprobación del orden del día de la sesión del 30 de noviembre, esta no se llevó a cabo y por tanto puso a Taboada en un conflicto, ya que el jueves era su último día de licencia temporal y al día siguiente tendría que regresar a Benito Juárez. El panista optó por impugnar ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México que el Congreso local no aprobó su licencia y el organismo resolvió en su favor.

Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dio su posicionamiento en contra de Samuel García por lo ocurrido en Nuevo León y aseguró que nadie lo descarriló de la contienda presidencial, sino que se había bajado solo por inexperto, ambicioso y mentiroso. El líder priista, habló sobre los hechos ocurridos este fin de semana en el estado de Nuevo León tras el anuncio de Samuel García a sus actividades como gobernador para que Luis Enrique Orozco no fuese nombrado gobernador interino.

Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, afirmó que el cambio climático es una amenaza global y un desafío de política pública, por lo que los Parlamentos están obligados a construir marcos regulatorios que permitan acciones en áreas estratégicas para la sostenibilidad, hasta lograr la eliminación gradual de los combustibles fósiles, en un plazo adecuado, y evitar que el mundo aumente 1.5 grados centígrados por encima de las temperaturas preindustriales. Al anunciar su participación en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 28), en los Emiratos Árabes Unidos, la diputada Guerra Castillo destacó que en este encuentro analizarán las estrategias que fortalezcan la participación parlamentaria y los marcos legislativos, para que las naciones se comprometan con más proyectos de energías renovables y evitar el colapso climático. Subrayó que debe haber un compromiso para atender el cambio climático, porque no es posible que las naciones de América Latina y el Caribe, que apenas son responsables del 10 por ciento de las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2), según la Cepal, sí sufran de forma dramática el impacto del cambio climático, como recién lo vimos en Guerrero con el huracán Otis que afectó la vida de más de un millón de personas y que, según cifras oficiales, dejó al menos 50 muertos y 30 desaparecidos, con un costo estimado en 16 mil millones de dólares, de acuerdo con la agencia calificadora Fitch Ratings. Asimismo, refirió un estudio realizado por la UNAM, el cual indica que el nivel total de almacenamiento de agua, en las 210 principales presas del país, se ubica en solo 44 por ciento del llenado de su capacidad, lo que nos habla de la difícil situación que México enfrenta. Recordó que México demostró desde 2016, cuando firmó el Acuerdo de París, su liderazgo en el combate al Cambio Climático, al ser de los primeros países en ratificar dicho convenio que fijó metas definidas, ahora la supervisión parlamentaria jugará un papel fundamental para impulsar la implementación efectiva de este Acuerdo, más allá de la COP28, a fin de desarrollar planes ambiciosos e integrales que aborden la urgencia climática, al tiempo que promuevan el desarrollo socioeconómico y el bienestar de la población. La presidenta de la Mesa Directiva señaló que nuestro país ha demostrado su compromiso con el cambio climático desde la COP26, con la firma del Pacto Glasgow por el Clima, que reconoce la emergencia que se vive en la materia y en la COP27, donde México destacó la importancia de priorizar el bienestar de las personas, la justicia social y el derecho a un entorno saludable en todas las acciones relacionadas con el medio ambiente, con énfasis en la igualdad de género, atención a las poblaciones más vulnerables y un enfoque basado en los derechos humanos.

Manolo Jiménez Salinas dio a conocer la asignación de su gabinete. Estos son los nombres de las mujeres y de los hombres con los que vamos a trabajar por el bien de Coahuila. Presidenta honoraria de la oficina Inspira Coahuila. Paola Rodríguez López (su esposa). Presidenta honoraria del DIF. Beatriz Liliana Salinas (su madre). Secretario de Gobierno. Óscar Pimentel González. Jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos. Blas Flores González. Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Elma Marisol Martínez González. Secretario de Desarrollo Regional de La Laguna. Eduardo Olmos Castro. Secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos. Cristina Amezcua González. Secretario de Finanzas. José Antonio Gutiérrez Rodríguez. Titular de la Oficina de Representación del Gobierno de Coahuila en la Ciudad de México. Hilda Flores Escalera. Secretaria Privada del Ejecutivo. Tatiana Villarreal Farías. Secretario de Seguridad Pública. Federico Fernández Montañez. Secretario de Inclusión y Desarrollo Social. Gabriel Elizondo Pérez. Directora General de Inspira Coahuila. Cecilia Ileana De la Garza Martínez. Secretaria Técnica. Elsa Laura León Dávila. Jefe de la Oficina del Gobernador del Estado. Ricardo Alejandro González Hernández. Secretario de Educación. Emanuel José de Jesús Garza Fishburn. Secretaria de Cultura. Esther Quintana Salinas. Secretaria de Medio Ambiente. Diana Susana Estens De la Garza. Subsecretario General de Gobierno y Comunicación Institucional. Diego Rodríguez Canales. Director de Pro-Coahuila. Luis Eduardo Olivares Martínez. Secretario de Desarrollo Rural. Jesús María Montemayor Garza. Secretaria de la Mujer. Mayra Lucila Valdés González. Secretaria del Trabajo. Nazira Zogbi Castro. Secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad. Miguel Ángel Algara Acosta. Secretario de Economía. Claudio Bres Garza. Comisionada para la Relación Bilateral de Coahuila y Texas. Sonia Villarreal Pérez. Subsecretaria de Egresos y Administración. Lucía Aguilar Hernández. Director General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento. José Lauro Villarreal Navarro. Secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Ángel Mahatma Sánchez. Coordinador de Mejora Coahuila. Javier Díaz González. Manolo Jiménez tras concluir la presentación de su equipo de trabajo, destaco que es un gabinete tan diverso como lo es el estado.

Así es, México está creciendo, y mucho. Su incremento anual del PIB (Producto Interno Bruto) es del 3.3%. Últimos 4 trimestres a Septiembre 2023. Solo 10 países lo superan. Y estos son: 8.7 Arabia Saudita. 7.8 India. 5.9 Filipinas. 5.5 Rusia. 4.9 China. 4.9 Indonesia. 4.1 Hong Kong. 3.8 Turquía. 3.5 Israel. 3.4 Brasil. Países que crecen menos que México: 3.0 Estados Unidos. 1.8 España. 1.2 Japón. 1.2 Corea del Sur. 1.1 Canadá. 0.7 Francia. 0.6 Chile. 0.6 Inglaterra. 0.1 Zona Euro. -0.3 Colombia. -0.4 Alemania. -1.0 Perú. -4.9 Argentina. Todos los países sufrieron la pandemia. Unos salieron más fortalecidos que otros. La subida de los precios del petróleo ha ayudado mucho a países como Arabia, Rusia y EU. Las guerras les benefician. México está haciendo las cosas bien, muy bien. Su futuro próximo y lejano es muy alentador. También es el 4° país con la menor tasa de desempleo. En México hay mucho empleo y los sueldos de todos han subido significativamente. Los mexicanos están trabajando más que nunca. Las empresas están batallando para conseguir trabajadores.

El presidente Joe Biden, ha dicho que Wilmington es mucho más que la ciudad donde creció. Wilmington es parte del corazón del presidente de Estados Unidos, donde se forjó como defensor de la clase trabajadora, crió a sus hijos y ahora ha erigido su cuartel general para la campaña electoral de 2024. Joe Biden es el héroe local por excelencia en esta ciudad de 70.000 habitantes, la más grande del estado de Delaware y donde muchos restaurantes exhiben con orgullo fotografías del mandatario. En una tienda de bocadillos en el barrio de Claymont, fundada en 1966 y a la vuelta de la esquina de donde Joe Biden iba al instituto, hay unas fotos colgadas en la pared en las que aparece sonriente junto a los cocineros y la dueña, Demi Kollias. Muy agradable, le encantaba conversar con los cocineros, camareros y clientes, cuenta Kollias. Su bocadillo favorito, es la especialidad de la casa: el cheesesteak, un sándwich que nació en la cercana ciudad de Filadelfia y que contiene tiras de carne y queso derretido. Cuando Biden se cansaba de ese manjar solía ir al Charcoal Pit, famoso por sus hamburguesas y enormes batidos de helado, tan densos que se pueden comer con cuchara. Biden comenzó a frecuentar the Pit, como lo llaman los lugareños, cuando era adolescente y el establecimiento aún estaba segregado racialmente. Llevó allí a sus nietos los fines de semana cuando era senador por Delaware y como vicepresidente, en 2014, invitó a su jefe, Barack Obama. La realidad es que cada rincón de Wilmington forma parte de la vida de Biden, desde el Hotel DuPont, donde lanzó su primera campaña al Senado en 1972, hasta la estación de ferrocarril que ahora lleva su nombre y que frecuentaba cada día para ir a Washington y volver por la noche para estar con sus hijos. Sin embargo, de todos los lugares, uno de los más significativos es indiscutiblemente Angelo’s Luncheonette. Este pequeño establecimiento abrió sus puertas en 1967 en el barrio obrero de lo que entonces se conocía como Forty Acres. En su interior, el mito de Elvis Presley cobra vida en fotos y figuras de acción que se mezclan en las estanterías con botes de mostaza, mermelada y ketchup.

