“Las elecciones se ganan con votos, no imponiendo algo”, aseguró la precandidata a la presidencia Claudia Sheinbaum en referencia a la designación de Luis Orozco como gobernador interino de Nuevo León, para suplir a Samuel García.

En gira en el Estado de México, la precandidata de Morena calificó como un intento de imposición la designación de Orozco por parte del Congreso del Estado.

“El asunto es que querían poner a una persona que venía de otros partidos políticos. Y no, las elecciones se ganan en las urnas, no se ganan imponiendo a una persona”, aseguró.

En entrevista con medios, Sheinbaum Pardo expresó su rechazo con la elección de un interino ajeno a Movimiento Ciudadano, partido del gobernador Samuel García.

“Más allá de estar de acuerdo o no con que Samuel (García) haya en su momento dejado la gubernatura para irse de precandidato, a mí no me parece que hayan querido imponer a un gobernador que no venía de su movimiento.

No me parece que hayan querido imponer a alguien que no venía del equipo de Samuel. Esa es mi opinión personal”, manifestó.

Acompañando a la precandidata, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado coincidió con los dichos de Sheinbaum, al agregar que la Suprema Corte debería mantenerse ajena en decisiones con sesgo político.

“Yo coincido con nuestra precandidata. Creo que el Congreso de Nuevo León debió haber considerado una propuesta que viniera del partido que ganó las elecciones.

Y a mí en particular no me gustó la intervención de la Corte de último momento. Me parece que la Corte debe mantenerse ajena a decisiones que tengan un sesgo político”, dijo.

