Con la terna que propone para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el presidente Andrés Manuel López Obrador lo que busca es allanar la ruta legal para poder imponer a una ministra sin pasar por el aval del Poder Legislativo, afirman opositores.



Y es que el dictamen, que se discutirá esta tarde en el Pleno del Senado, se prevé sea rechazado, debido a que Morena y sus aliados no cuentan con los números, tras lo cual el Presidente podrá enviar una nueva terna.



En caso de ser rechazada también, esto provocará que el mandatario nombre a una ministra de la Corte de forma directa, de acuerdo con la ley.



Apenas el lunes, Bertha Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González reconocieron su cercanía con el proyecto político que encabeza el Presidente de la República, aunque aseveraron que ello no compromete su independencia y convicciones en caso de llegar al Pleno de la Corte.



El coordinador de la bancada de Acción Nacional en San Lázaro, Jorge Romero, señaló ayer que ninguna de las tres abogadas propuestas por el Presidente de la República para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es elegible por su clara ausencia de imparcialidad.



Expresó que quien se ocupe de impartir justicia debe estar absolutamente despolitizado, “que no tenga el cristal de la política partidista para tomar sus decisiones”.



Romero añadió que es previsible, al ser tan obvia esta imposibilidad de elegibilidad de la terna, que lo que se busca es el rechazo.



“¿Por qué? Porque la ley señala y deja perfectamente claro que si me rechazas dos veces la terna, entonces yo pongo a quien yo quiera. ¡Ah! pues aquí no nos chupamos el dedo. Vulgarmente notorio lo que están pretendiendo”, acusó el panista.



Al respecto, el líder de los senadores priistas, Manuel Añorve, dijo que el Presidente está actuando con “enojo”, de ahí el ánimo de meter incondicionales cien por ciento; por lo que advirtió que ante el voto en contra de la oposición, “lo más probable es que sea el Presidente quien designe a la próxima ministra”.



Incluso el senador de Morena, Ricardo Monreal, se pronunció porque sea el Pleno del Senado y no el presidente Andrés Manuel López Obrador el que elija a la nueva ministra.

“A mí no me gustaría renunciar a mi responsabilidad de elegir a la ministra. No me gustaría que el Presidente asumiera una facultad por la omisión del Senado”, señaló al acudir a su primera sesión, luego de reincorporarse al trabajo legislativo.

El zacatecano evitó señalar si la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, sería una buena ministra en caso de que el Presidente tuviera que hacer la designación de manera directa.

Se prevé que este miércoles se discuta en el Pleno del Senado de la República el dictamen que aprobó el lunes la Comisión de Justicia.

Insiste López Obrador en reformar PJ

A 10 meses de concluir su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ceja en su intento de reformar al Poder Judicial, por lo que en su futura iniciativa incluirá el proyecto de un tribunal para vigilar la labor de los jueces.

Este martes, al retomar sus embates en contra del Judicial -encabezado por la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña Hernández- reiteró la propuesta de que todos sus integrantes sean elegidos por voto popular.

“No sólo es la elección del juez, la reforma que voy a enviar va a incluir también que exista un tribunal al interior del Poder Judicial para que esté pendiente del funcionamiento de los jueces”.

Esto, porque a su entender, el Consejo de la Judicatura Federal “está pasmado” y como presunta prueba retomó el caso del amparo que una jueza le otorgó a El Nini, jefe de sicarios de Los Chapitos.

Por otro lado, reconoció que no pudo cumplir su propósito de reformar al judicial en su administración y que será una tarea de la próxima administración.

“Sí se necesita la reforma sin enojarse, sin insultos, sin nada, no, no. Ellos mismos deberían de atender esto que era mi propósito, nada más que no pude, pero sí se puede aunque quede como tarea en adelante, pero ya irlo discutiendo, ventilando, para que si no podemos nosotros, lo que vengan detrás puedan llevarlo a cabo”. /LUIS VALDÉS