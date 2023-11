Este 29 de noviembre de 2023 se conmemora el vigésimo segundo aniversario luctuoso de George Harrison, guitarrista de The Beatles, quien falleció en 2001 a causa de un cáncer pulmonar en etapa avanzada que luego le causara dos metástasis cerebrales, pese a los esfuerzos por curar la enfermedad con tratamientos fortísimos que le fueron dados en Nueva York y Suiza.

Apenas luego de saber que su enfermedad se había tornado incurable, el músico londinense se entregó a cuidados paliativos para conservar la lucidez de los últimos días. Aprovechó esos últimos momentos para reunirse con Paul McCartney y Ringo Starr y despedirse con total calma. Asimismo, se reencontró con su hermana Louise, con quien se había distanciado cuando el éxito alcanzó al joven George en Londres.

Años antes de sus últimos días

El cantante, multiinstrumentista y productor, también conocido como The Quiet Beatle, estuvo activo por más de cuatro décadas, desde finales de 1950 hasta días antes de su muerte. No por nada le acompañan en su haber 12 álbumes de estudio en solitario, entre los que se encuentran, entre otros: All Things Must Pass (1970), Dark Horse (1974), Thirty Three & ⅓ (1976), George Harrison (1979) y el póstumo Brainwashed (2002).

Pese a la predominancia de John Lennon y Paul McCartney como compositores en The Beatles, Harrison se cuela entre los acordes con canciones entrañables de los Fab Four como: Love You To, I Need You, Taxman, I Me Mine, Within You Without You, While My Guitar Gently Weeps, Something y Here Comes the Sun. Ninguna canción menor dentro del vasto repertorio del cuarteto que cuenta en su acervo oficial un total de 14 álbumes (conformados por 13 álbumes de estudio y uno más que recopila las rolas no pertenecientes los álbumes).

Fue el primero en integrar los sonidos hindúes en Occidente con el sitar, cuyos sonidos se pueden apreciar detenidamente en Norwegian Wood y Within You Without You. Aunque sus intereses por la cultura hindú no se ciñeron a los sonidos, sino también a la cultura y religión, que después fue puntapié de la evolución (personal y musical) de la banda, perceptible sobre todo a partir de The White Album (1968), que llegó luego de que George les introdujera a los otros tres la filosofía transmitida hacia él por el maharishi Mahesh Yogi.

Su trascendencia le hizo acompañar a genios de la música como Ronnie Wood y Eric Clapton. Y, por qué no, cofundar los Traveling Wilburys, ese reconocido supergroup, junto a estrellas como Roy Orbison, Tom Petty, Jeff Lyne y Bob Dylan. Finalmente, ya de manera póstuma, entraría en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2006, un lustro después de su fallecimiento.