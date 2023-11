El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó las afirmaciones que hicieron ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la Feria Internacional del Libro, en las que refutaron la posibilidad de llegar a este cargo por medio de voto popular.

“Si a esas vamos, no se podría elegir al Presidente de México porque se requiere un perfil especial, que llevaría a que fuese electo por una especie de consejo de sabiondos, consejo supremo de eminencias y no el pueblo, o que lo eligieran los oligarcas, ya de manera descarada”, dijo el mandatario durante su conferencia diaria que este lunes realiza en el Palacio Nacional.

No elegir a los jueces, magistrados y ministros por medio de votación, sostuvo López Obrador, hará que ya no se piense en la democracia, sino en la oligarquía.

Insistió en que hay todo un procedimiento para elegir a presidentes municipales, gobernadores, diputados, senadores y presidentes de la República en los que se tienen que reunir ciertos requisitos.

“Desde luego antecedentes penales, y se establecen los requisitos, tiene que tener tantos años de haber egresado, tiene que tener la carrera de abogacía, tiene que haber demostrado en su trabajo en el sector privado o público, haberse desempeñado con honestidad, tener experiencia en cuanto a la impartición de justicia, en fin, se ponen todos esos requisitos y ya se elige”, consideró el Ejecutivo.

López Obrador afirmó que no habría problema en que se elijan a los jueces, magistrados y ministros, sino que les cuesta mucho a ciertos sectores de la sociedad entender de que el pueblo es el soberano, es el que manda y que no puede haber un sistema político dominado por una élite.

El mandatario insistió en su discurso de que el pueblo es sabio y muchas veces saben más que los políticos, “tienen un juicio práctico que funciona muy bien, un instinto certero que a veces no lo tienen, los de más nivel académico (que) no tienen sensibilidad y sobre todo, no tienen amor y respeto al pueblo”.

“Yo me siento muy orgulloso de que hemos logrado todavía, en una etapa inicial, el darle su sitio que le corresponde al pueblo, a millones de mexicanos que eran marginados, humillados, que no eran tomados en cuenta. Vamos a ver que decide la gente, para elegir a jueces, ministros, magistrados, para que se lleve a cabo ese proceso de elección, tiene que haber una reforma constitucional, tiene que haber mayoría calificada para iniciar la limpieza en el Poder Judicial, porque si no quedaría pendiente resolver el problema que hay de jueces, magistrados y ministros deshonestos”, expresó.

MC