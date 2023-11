Terry Venables -extécnico de Inglaterra y Barcelona– perdió la vida a los 80 años de edad por complicaciones de salud.

Este 26 de noviembre, la Selección de Inglaterra confirmó la muerte del histórico entrenador inglés quien murió tras una intensa batalla contra el Alzheimer y complicaciones de salud por dicha afectación.

“Nos entristece profundamente enterarnos del fallecimiento de Terry Venables a la edad de 80 años. Después de haber ganado dos partidos internacionales como jugador, Terry dirigió el #ThreeLions entre 1994 y 1996, llevándonos con orgullo a las semifinales de la Euro 96”, se lee en el comunicado de la selección inglesa.

Lamentablemente por las complicaciones de su enfermedad, Terry se alejó de los reflectores y el mundo del futbol.

“Nuestros pensamientos y condolencias están para la familia, los amigos y los antiguos clubes de Terry”, finalizó el comunicado de Inglaterra.

— England (@England) November 26, 2023