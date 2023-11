En pleno Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, el expresidente Vicente Fox fue señalado de violentar a Mariana Rodríguez, luego de dirigirse a la empresaria como una “dama de compañía”.

– “Lo que usted hizo se llama violencia. Por cierto, hoy es el Día Internacional de la de la Violencia contra las Mujeres y las niñas. Tómelo en cuenta”, replicó.

El exmandatario panista fue blanco de críticas en redes sociales tras sus comentarios hacia Rodríguez Cantú, esposa del precandidato a la presidencia y gobernador con licencia de Nuevo León, Samuel García.

“Hay mucho detrás de esa sonrisa y esa dama de compañía”, escribió Fox.

Lo que usted hizo, se llama violencia. Por cierto, hoy es el Día Internacional de la de la Violencia contra las Mujeres y las niñas. Tómelo en cuenta. https://t.co/lUF92HtdVt — Mariana Rodriguez (@chavacanamayor) November 25, 2023

Mariana Rodríguez responde

Tras la publicación de Fox, Mariana Rodríguez respondió al mensaje exigiendo respeto para las mujeres.

“Señor, no soy una dama de compañía (…) no le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar.

Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar. https://t.co/lUF92HtLL1 — Mariana Rodriguez (@chavacanamayor) November 25, 2023

Pese a las Críticas, Vicente Fox compartió un nuevo mensaje en el que pidió “no hacerse las mártires en la discusión electoral”.

“Los que están en la arena política haciendo campaña no pueden hacerse las mártires en la discusión electoral. Hay libertad de expresión”, escribió.

LOS QUE ESTAN EN LA ARENA POLTICA HACIENDO CAMPAÑA ….

NO PUEDEN HACERSE LAS MARTIRES EN LA DISCUSION ELECTORAL..

HAY LIBERTAD DE EXPRESION O NO…… — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) November 25, 2023

