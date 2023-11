La actriz Karla Souza se ganó un Emmy gracias a su película “La Caída” en la que habló sobre el abuso que existe en el deporte.

La actriz Karla Souza se hizo de un nuevo premio después de haber ganado un Emmy gracias a su película titulada “La Caída” en la que trato el tema de abuso en el deporte, específicamente en el mundo del clavadismo.

El anterior reconocimiento lo consiguió dentro de la categoría de Mejor Actuación Femenina por la interpretación que hizo dentro del filme.

Esta cinta fue dirigida por Lucía Puenzo, además de ser coprotagonizada por Hernán Mendoza, Mabel Cadena y Déja Ebergenyi, ellos y más se encargaron de reflejar una historia de abuso sexual que existe en el clavadismo.

Dentro de la ceremonia que se celebró en Nueva York organizada por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión (ATAS) se premió al largometraje gracias a la actuación de Souza, sin embargo, también la cinta fue galardonada en la categoría de Mejor Película para Tv.

“La Caída” narra la historia de una clavadista quien sufrió abusos por parte de su entrenador, sin embargo, estos son revividos por una compañera en doble que se llama Nadia, sin embargo, ella lo denuncia tras comenzar a vivir estas agresiones.

The International Emmy for Best Performance by an Actress goes to "Karla Souza in La Caída [Dive]” produced by Madam / Filmadora / Infinity Hill / Amazon#iemmyWIN pic.twitter.com/m00vlh1KGq

— International Emmy Awards (@iemmys) November 21, 2023