Tras no ser tomada en cuenta como aspirante a la Jefatura de Gobierno, la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, decidió poner una pausa en su relación con la Alianza; asimismo, anunció la creación del Bloque Diamante para evitar, con el apoyo de liderazgos vecinales, que oportunistas lleguen a la demarcación.

En conferencia de prensa, Sandra Cuevas afirmó ser una mujer de sueños y objetivos claros, lo que la llevó a levantar la mano para ir en busca de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; sin embargo, refirió no haber encontrado “eco ni apoyo por parte de los partidos políticos de la alianza PRI, PAN y PRD”, motivo por el cual tomó la determinación de poner en pausa su relación con el bloque de la oposición.

Asimismo, la alcaldesa en Cuauhtémoc afirmó que la intención no era dejarla fuera solamente de la contienda por la Jefatura de Gobierno, sino también de la propia demarcación a su cargo.

En este sentido, recordó que cuando se encontraba en campaña la dejaron sola, otorgándole tan solo 800 folletos del Revolucionario Institucional, reiterando que nunca recibió “un peso del PAN, PRI o del PRD en campaña”, mientras que al ganar se acercaron a ella para exigirle dinero y plazas.

“No señalemos a los de enfrente, no señalemos a Morena cuando aquí se está haciendo lo mismo, cuando en la alianza se está haciendo lo mismo, (…) no señalemos que el presidente y Morena pactan con el crimen organizado cuando nuestras diputadas priístas y nuestro candidato son capaces de irse a meter a un reclusorio para pactar con criminales; no señalemos cuando no hubo un proceso democrático; no señalemos a Morena cuando aquí son peores en la Alianza”, afirmó la edil al catalogarlos también de hipócritas.