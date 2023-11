La empresa estadounidense de videojuegos, Naughty Dog, sorprendió a los gamers tras el lanzamiento del primer tráiler de The Last of Us Parte II Remasterizado, así como tras el anunció de la fecha de estreno de este.

Este viernes a través de las cuentas oficiales de Naughty Dog, se liberó el primer vistazo de la segunda parte del videojuego remasterizado de The Last of Us, de igual forma se anunció la fecha de su lanzamiento.

En el avance de apenas 30 segundos se puede observar a Ellie, Joel y Abby, embarcando en un inquietante viaje entre los bosques y montañas hasta adentrarse a las exuberantes ruinas plagadas de vegetación del área de Seattle, donde se enfrentarán a grandes aventuras llenas de acción y tensión, donde la única misión es su supervivencia.

Pero, para que la narrativa de este juego sea una experiencia fabulosa, a continuación te decimos la forma definitiva de jugar la historia aclamada, según lo revelado por Play Station.

Antes que nada, vales señalar que esta versión incluirá un modo calidad a 4K de resolución nativa, un modo rendimiento a 1440p y framerate desbloqueado en pantallas compatibles con VRR.

Asimismo, tendrá una resolución en texturas, mayor distancia de dibujado y calidad de sombras mejoradas en PS5, con el fin de mejorar el juego original de PS4 y, también para entrar rápidamente en acción, tras el tiempo de carga.

Por otro lado, tendrá una integración total del controlador inalámbrico DualSense.

Y por si fuera poco, se podrá potencializar la forma musical gracias al Guitar Free Play: asimismo se incluirá audio descriptivo y voz a vibraciones al conjunto de de funciones de accesibilidad de la Parte ll.

Ya que como se mencionó anteriormente se busca que la experiencia sea extraordinaria, por lo que incluso, podrás elegir tu camino a través de una serie de encuentros aleatorios, y podrás ir desbloqueando personajes nunca antes jugables en The Last Of Us.

Así que si eres fan de este videojuego y de su historia, ve juntando dinero ya que se estima que el juego que será lanzado el próximo 19 de enero tenga un precio de 10 euros para usuarios con el juego en PS4, aunque también habrá una W.L.F. Edition -sin precio anunciado aún.

